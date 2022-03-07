По их словам, в понедельник, 7 марта, сенатор Боб Менендес, глава Комитета по иностранным делам, написал госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину. Законодатель призвал Вашингтон обязаться заменить самолеты стран Восточной Европы (членов НАТО) модернизированными самолетами.

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Соответственно, более старые самолеты должны передать Украине, чтобы та имела возможность лучше защищаться от российской агрессии.

Борьба за передачу Украине самолетов продолжается

Это действительно не плохо, как могло бы показаться, что самолеты старшие.

На самом деле – они как раз тех систем управления, с которыми знакомы украинские пилоты.

То есть, управлять этими самолетами украинцы смогли бы без дополнительной учебы, которая требует времени.

Заметим, с подобными запросами (письменными или публичными) обращались к Белому дому и другие законодатели – демократы Тим Райан и Марси Каптур, республиканцы Роб Портман и Майкл Макколл и так далее.