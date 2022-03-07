Мужність українського президента Володимира Зеленського стала прикладом для усього цивілізованого світу. Йому вдалося стати лідером під час війни та об'єднати усю націю на боротьбу з російськими окупантами.

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Найвища державна нагорода Чехії

Президент Чехії Мілош Земан вирішив нагородити українського президента. Володимир Зеленський отримає найвищий державний орден Чехії (ймовірно, йдеться про орден "Білого лева").

Раніше стало відомо, що Володимира Зеленського нагородили медаллю Свободи Рейгана, її має передати посол України у США.

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