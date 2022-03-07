Медаль для українського лідера передав керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян.

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Фредерік Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство глави української держави та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя.

Саме президент Рейган дав рішучий поштовх руйнації радянської "імперії зла" та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам на теренах колишнього СРСР,

– наголосили в Офісі Президента.

Сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Як і понад 3 десятиліття тому, "імперія зла" не має шансів на існування. Українці своєю кров'ю та відчайдушною боротьбою дають люту відсіч агресору, демонструючи мужність і волю.

"Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають", – навів відомі слова президента Рейгана Фредерік Раян.

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Додамо, що чимало світових лідерів захоплюються сміливістю українського народу та його лідера Володимира Зеленського. Особливої поваги заслуговує той факт, що Зеленський відмовився від пропозиції Джо Байдена переїхати з Києва до Львова, наголосивши, що залишатиметься у столиці. Для російських загарбників вбивство глави держави є ціллю номер один.

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