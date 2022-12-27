Вручение премии состоится 13 января в Вильнюсе. Главу государства пригласили приехать.

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Зеленскому и Украине присудили Премию свободы

Пресс-секретарь Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что сегодня Украина – это европейская демократия, которая вынуждена бороться за выживание своей территории, культуры и народа, а также за свободу всех европейцев.

Поэтому Комиссия Премии свободы предложила вручить Премию свободы в этом году президенту Украины за его заслуги и заслуги украинского народа в их борьбе за независимость, свободу и демократию перед военной агрессией России,

– добавила Чмилите-Нильсен.

По ее словам, Зеленский как президент Украины находится на передовой этой борьбе за свободу. Своим личным лидерством и примером он вдохновляет миллионы людей в Украине на то, чтобы они сопротивлялись и не сдавались.

"Он также объединил мировое сообщество против преступного режима Путина", – отметила спикер литовского Сейма.

Сейм направил приглашение Зеленскому приехать в Вильнюс 13 января для получения премии. Однако по словам Чмилите-Нильсена, видимо, ожидать его приезда "не очень реально".

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