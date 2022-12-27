Вручення премії відбудеться 13 січня у Вільнюсі. Главу держави запросили приїхати.

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Зеленському та Україні присудили Премію свободи

Речниця Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен зазначила, що сьогодні Україна – це європейська демократія, яка змушена боротися за виживання своєї території, культури та народу, а також за свободу всіх європейців.

Ось чому Комісія Премії свободи запропонувала вручити Премію свободи цього року президентові України за його заслуги та заслуги українського народу у їхній боротьбі за незалежність, свободу та демократію перед воєнною агресією Росії,

– додала Чміліте-Нільсен.

За її словами, Зеленський як президент України перебуває на передовій цієї боротьби за свободу. Своїм особистим лідерством та прикладом він надихає мільйони людей в Україні на те, щоб вони чинили опір і не здавалися.

"Він також об'єднав світову спільноту проти злочинного режиму Путіна", – зауважила речниця литовського Сейму.

Сейм надіслав запрошення Зеленському приїхати до Вільнюса 13 січня для отримання премії. Однак за словами Чміліте-Нільсен, мабуть, очікувати його приїзду "не дуже реально".

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