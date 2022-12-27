Вручення премії відбудеться 13 січня у Вільнюсі. Главу держави запросили приїхати.
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Зеленському та Україні присудили Премію свободи
Речниця Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен зазначила, що сьогодні Україна – це європейська демократія, яка змушена боротися за виживання своєї території, культури та народу, а також за свободу всіх європейців.
Ось чому Комісія Премії свободи запропонувала вручити Премію свободи цього року президентові України за його заслуги та заслуги українського народу у їхній боротьбі за незалежність, свободу та демократію перед воєнною агресією Росії,
– додала Чміліте-Нільсен.
За її словами, Зеленський як президент України перебуває на передовій цієї боротьби за свободу. Своїм особистим лідерством та прикладом він надихає мільйони людей в Україні на те, щоб вони чинили опір і не здавалися.
"Він також об'єднав світову спільноту проти злочинного режиму Путіна", – зауважила речниця литовського Сейму.
Сейм надіслав запрошення Зеленському приїхати до Вільнюса 13 січня для отримання премії. Однак за словами Чміліте-Нільсен, мабуть, очікувати його приїзду "не дуже реально".
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Інші нагороди Зеленського: коротко
- Ця премія – далеко не перша відзнака для Володимира Зеленського, яку він отримав з початку повномасштабного нападу Росії на Україну. Ще одна з численних нагород президента – американська "Легенда лідерства". Її отримують світові лідери, які виявили героїзм та вплинули на галузі, культури чи держави. Зеленський зазначив, що сприймає цю нагороду як відзнаку для всього українського народу.
- Також глава держави в травні отримав Герб Таллінна. Цю нагороду в Естонії вручають на знак особливої пошани. Відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з українцями, а також підтримку в героїчній боротьбі нашої держави з російською агресією.
- Ще одна нагорода для Зеленського була зі США. Його відзначили премією Profile in Courage Award за захист демократії за кордоном. Як пояснювали, з першого дня повномасштабного вторгнення президент України та його родина стали цілями для вбивства російськими військами. Натомість глава держави мужньо відстоював демократичні ідеали та політичну незалежність.