Радісну звістку повідомила Роберта Мецола – голова Європарламенту. Вона привітала народ України з перемогою.

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Премія Сахарова за свободу думки 2022 присуджується хороброму народу України, який представляє президент, обрані лідери та громадянське суспільство,

– мовиться у повідомленні Європарламенту.

Голова Європарламенту наголосила, що Зеленський та український народ відстоюють те, у що вірять, борються за європейські цінності та ризикують життям заради усіх європейців. Український народ не здається.

Жозеп Боррель – голова Європейської дипломатії – заявив, що премія – це данина мужності, стійкості та рішучості українців, які виборюють свою та європейську свободу.

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Реакція Зеленського

Володимир Зеленський подякував за нагороду. Він зауважив, що підтримка європейських народів – дуже важлива для українців.

Свою вірність цінностям свободи й демократії українці щодня доводять на полі бою проти держави-терориста – Росії. І на цьому шляху для України дуже важлива підтримка народів,

– заявив президент.

Що відомо про премію Сахарова

Премія Сахарова – головна нагорода Європейського Союзу в області прав людини. 19 жовтня цією премією відзначили українців, які щодня борються за свою незалежність, свободу та демократію.

Довідка. Премія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували у 1988 році. Нагороду вручають за визначні досягнення в області захисту прав людини, розвитку демократії й відстоюванні верховенства права, а також за захист прав меншин.

Зауважимо, що пропозицію нагородити цьогорічною відзнакою імені Андрія Сахарова сміливий український народ в особі президента Зеленського висунула група Європейської народної партії (ЄНП), яка підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Хто був у трійці фіналістів

До фіналу премії Сахарова 2022 року за свободу думки увійшли 3 номінантів. Окрім народу України в особі Зеленського, серед фіналістів були:

Джуліан Ассанж – журналіст та засновник WikiLeaks;

Колумбійська комісія правди.

Нагадаємо, що першим українцем, якого відзначили премією Сахарова, став Олег Сенцов. Європарламент оголосив його переможцем у 2018 році, проте тоді режисер не зміг забрати нагороду особисто, адже перебував у російському полоні. Український режисер отримав її за кілька місяців після звільнення, у листопаді 2019 року.

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