Сенцову вручили премію Сахарова у Європарламенті: повний текст і відео промови

Український режисер та донедавна російський бранець Олег Сенцов у Європарламенті отримав премію Сахарова. Її Сенцову присудили ще у 2018 році, але отримав він її вже у 2019 році. Це перший випадок в історії, коли цю нагороду отримав українець.

Олег Сенцов виступив із промовою у французькому Стразбурзі.

Дивіться фото: Пристайко подарував Сенцову режисерський стілець із написом "свобода"

За словами експолітв'язня, він не міг уявити, що колись його ім'я стоятиме в одному ряду з такими людьми, як Андрій Сахаров, Нельсон Мандела і Вацлав Гавел. Він сказав, що це це велика честь і відповідальність для нього.

Водночас, він сприймає цю престижну премію не як особистий приз, а як спільну нагороду для усіх українських політв'язнів, які сиділи в російських тюрмах, а також активістів і військових, які борються за Україну.

Олег Сенцов закликав не вірити Росії, не шукати примирення і не вірити Путіну.

Росія обов'язково обдурить. Вони не хочуть миру на Донбасі. Вони хочуть бачити Україну на колінах. Ми цього не допустимо. Ми боролись і будемо боротися до кінця, – запевнив Сенцов.

Український режисер також зауважив, що попри багато внутрішніх суперечок всередині ЄС, європейці не повинні забувати про проблеми українців, які набагато складніші.

За його словами, Україна зараз є найбільшим єврооптимістом у світі. Він наголосив, що іншого шляху у нашої держави не існує.

Тому кожен раз коли ви хочете протягнути руку Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих військових. Про ті сотні хлопців, яких можуть катувати прямо зараз. Про тих кримських татар і їхні сім'ї, які можуть залишитися без батьків. Пам'ятайте про тих хлопців, які прямо зараз у камуфляжах знаходяться в окопах. Ризикують своїм житттям. За вашу і нашу свободу,

– звернувся Сенцов до європарламентарів.

Вручення Премії Сахарова 2019 Олегу Сенцову – дивіться повне відео:

Дивіться фото: Пристайко подарував Сенцову режисерський стілець із написом "свобода"

Що таке премія Сахарова?Це премія за свободу думки, яка є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема й у захисті прав людини та її основних свобод.

Відзначимо, що президент Європейського парламенту Давід Сассолі вже запрошував Олега Сенцова до Страсбурга та навіть заявляв, що готовий особисто привезти премію до України, якщо режисер не зможе приїхати через стан здоров'я.

Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?

Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму;

Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;

У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років;

У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;

З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.

Детально про Олега Сенцова та обмін полоненими читайте у матеріалах 24 каналу.