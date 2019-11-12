Пристайко подарував Сенцову режисерський стілець із написом "свобода": фото

Цей стілець простояв в будівлі українського МЗС довгих 4 роки та був символом ув’язнення найвідомішого українського бранця – режисера Олега Сенцова. Тепер дипломати вирішили подарувати стілець ексзаручнику.

Кожен високий гість, який побував у будівлі МЗС України, мав можливість посидіти на ньому і відчути себе в центрі складної драми із звільнення Олега та побратимів. Про це у своєму твіттері написав глава відомства Вадим Пристайко.

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Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику,

– зазначив він.

До допису Пристайко додав фото Олега Сенцова, який вже теж посидів на іменному стільці.

4 роки в Міністерстві стояв "стілець Сенцова" з написом "Свобода". Кожен високий гість мав можливість посидіти на ньому і відчути себе в центрі складної драми із звільнення Олега та побратимів. Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику. pic.twitter.com/lZvo4g5jW0 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 12, 2019

Сам Сенцов вже теж відзвітував про відвідини будівлі МЗС та про передачу йому символічного режисерського стільця. Не обійшлося без жартів. Режисер каже: пильний охоронець відомства, хоч і впізнав у ньому знаменитого бранця, все ж перепитав у начальства, чи можна випускати Сенцова зі стільцем з приміщення.

Пристайко на прощання подарував той самий знаменитий режисерський стілець, куплений на благодійному аукціоні, який прийшла пора знімати з балансу. На виході пильний охоронець з пістолетом ідентифікував мою особистість, посміхнувся, і на всякий випадок зателефонував наверх, уточнити: "Тут Сенцов стілець виносить... Випускати?"

– написав режисер.

Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?