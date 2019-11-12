Пристайко подарував Сенцову режисерський стілець із написом "свобода": фото
Цей стілець простояв в будівлі українського МЗС довгих 4 роки та був символом ув’язнення найвідомішого українського бранця – режисера Олега Сенцова. Тепер дипломати вирішили подарувати стілець ексзаручнику.
Кожен високий гість, який побував у будівлі МЗС України, мав можливість посидіти на ньому і відчути себе в центрі складної драми із звільнення Олега та побратимів. Про це у своєму твіттері написав глава відомства Вадим Пристайко.
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Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику,
– зазначив він.
До допису Пристайко додав фото Олега Сенцова, який вже теж посидів на іменному стільці.
Сам Сенцов вже теж відзвітував про відвідини будівлі МЗС та про передачу йому символічного режисерського стільця. Не обійшлося без жартів. Режисер каже: пильний охоронець відомства, хоч і впізнав у ньому знаменитого бранця, все ж перепитав у начальства, чи можна випускати Сенцова зі стільцем з приміщення.
Пристайко на прощання подарував той самий знаменитий режисерський стілець, куплений на благодійному аукціоні, який прийшла пора знімати з балансу. На виході пильний охоронець з пістолетом ідентифікував мою особистість, посміхнувся, і на всякий випадок зателефонував наверх, уточнити: "Тут Сенцов стілець виносить... Випускати?"
– написав режисер.
Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?
- Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму;
- Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
- У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років;
- У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
- З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
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