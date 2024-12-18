Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Що відомо про голосування щодо Бойка

Железняк пише, що Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

"За" виключення проголосувало всього 217 народних обранців. Стосовно голосування по фракціях, то воно виглядало так:

"Слуга народу" – 166

"Європейська солідарність" – 17

"Батьківщина" – 7

"Платформа за життя" – 0

"Голос" – 12

"Відновлення" – 0

"За майбутнє" – 4

"Довіра" – 4

Позафракційні – 7

Голосування за відкликання Юрія Бойка / Фото Ярослава Железняка

Зауважимо, днями голова "Платформи за життя та мир" Юрій Бойко втрапив у скандал з проросійським відео про "радикалів". Він заявив, що ті "почали зносити пам'ятники країною, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї ж церкви, до якої вони хочуть ходити".

Після цього його запросили на розмову у СБУ. Згодом Юрій Бойко записав нове відео, у якому вибачився та назвав Путіна воєнним злочинцем. Він додав, що всі мають бути єдиними та націленими на перемогу.