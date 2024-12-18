Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Что известно о голосовании касательно Бойко

Железняк пишет, что Рада не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

"За" исключение проголосовало всего 217 народных избранников. Относительно голосования по фракциям, то оно выглядело так:

"Слуга народа" – 166

"Европейская солидарность" – 17

"Батькивщина" – 7

"Платформа за жизнь" – 0

"Голос" – 12

"Восстановление" – 0

"За будущее" – 4

"Доверие" – 4

Внефракционные – 7

Голосование за отзыв Юрия Бойко / фото Ярослава Железняка

Заметим, на днях глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко попал в скандал с пророссийским видео о "радикалах". Он заявил, что те "начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить".

После этого его пригласили на разговор в СБУ. Впоследствии Юрий Бойко записал новое видео, в котором извинился и назвал Путина военным преступником. Он добавил, что все должны быть едиными и нацеленными на победу.

