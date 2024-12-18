Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Смотрите также Стоит несколько тысяч долларов: Бойко в скандальном видео появился в люксовом свитере
Что известно о голосовании касательно Бойко
Железняк пишет, что Рада не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
"За" исключение проголосовало всего 217 народных избранников. Относительно голосования по фракциям, то оно выглядело так:
- "Слуга народа" – 166
- "Европейская солидарность" – 17
- "Батькивщина" – 7
- "Платформа за жизнь" – 0
- "Голос" – 12
- "Восстановление" – 0
- "За будущее" – 4
- "Доверие" – 4
- Внефракционные – 7
Голосование за отзыв Юрия Бойко / фото Ярослава Железняка
Заметим, на днях глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко попал в скандал с пророссийским видео о "радикалах". Он заявил, что те "начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить".
После этого его пригласили на разговор в СБУ. Впоследствии Юрий Бойко записал новое видео, в котором извинился и назвал Путина военным преступником. Он добавил, что все должны быть едиными и нацеленными на победу.