Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку The Kyiv Independent Евгению Моторевскую, которая обратила внимание на внешний вид Бойко.

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Бойко и свитер за несколько тысяч долларов

В недавнем видео, которое опубликовал Бойко, немало интересных деталей. Кроме того, что пророссийский нардеп начал говорить о якобы "запрете говорить на родном языке", пользователи сети обратили внимание и на его люксовую одежду.

Вероятно, Бойко выбрал для своего "обращения" кашемировый джемпер от итальянского бренда Kiton. Характерной "фишкой" бренда является красный "бегунок" на молнии, который трудно спутать с другим производителем. Моторевская отметила, что стоимость такого свитера достигает 2,5 тысячи долларов.

Юрий Бойко мог бы сейчас писали письма с какой-то из украинских колоний на волю (статья, по которой в 2014 году открыли дело по "вышкам Бойко", предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы). Зато он в свитере от итальянского люкс-бренда Kiton примерно за 2,5 тысячи долларов рассказывает нам о страшных украинских "радикалов". На 11 году войны с Россией,

– возмутилась журналистка.

Официальные страницы магазина Kiton на момент написания этого текста недоступны. Как говорится на сайте, сейчас страница разрабатывается, чтобы "вернуться с новым цифровым интерфейсом". Однако в сети на разных платформах можно найти похожие модели.

К примеру, вот такой джемпер, который очень похож на тот, в котором сидит Бойко, стоит 5 395 долларов. Хотя модель несколько отличается, но по типу вязания очень похожа на свитер пророссийского нардепа.



Кашемировый джемпер Kiton / Скриншот



Кашемировые кардиганы Kiton несколько "дешевле" / Скриншот

В украинских онлайн-магазинах найти свитер от Kiton значительно сложнее. Сейчас в интернете есть только в несколько раз тоньше джемперы, а их стоимость превышает 60 тысяч гривен (и это со скидкой).



Стоимость джемперов Kiton в украинском онлайн-магазине / Скриншот

Напомним, что видео Бойко вызвало скандал в сети. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак заметил, что некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией является ключевой целью – а не распространение российских нарративов.