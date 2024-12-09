Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал общественной инициативы "Игла".

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Как Бойко и Шевчук активизировались после затишья

Народный депутат Украины Юрий Бойко, известный деятель запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) запустил свой аккаунт в тиктоке, которым пользуется преимущественно молодое поколение. Бойко, который представляет Х-поколение – тех, кто родился после Второй мировой войны, – создал свой аккаунт 27 ноября, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По состоянию на 9 декабря в аккаунте размещено десять видео, а его подписчиками стали около 1 500 человек. Примечательно, что эти видео набирают десятки тысяч просмотров.



Юрий Бойко активизировался в тиктоке и имеет десятки тысяч просмотров на видео / Фото общественной инициативы "Игла"

Сейчас тикток Бойко предлагает два основных типа контента: короткие обращения из Верховной Рады о парламентской деятельности и отрывки из русскоязычных интервью Ланы Шевчук.

Лана Шевчук известна своей предыдущей ролью ведущей на телеканале Медведчука NEWSONE, а также участием в ныне запрещенном YouTube-канале "Вышка", который был создан на базе пророссийского телеканала "Наш".

О возрождении запрещенного канала "Вышка" ранее писала "Игла". После обращения общественной инициативы к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярославу Юрчишину, YouTube-канал "Вышка" был в конце концов закрыт.

В августе 2024 года был запущен новый YouTube-канал под названием "ЛАНА ТУТ", на котором появился контент от Ланы Шевчук. В одном из своих видео Шевчук признает, что хотя студия является новой, основные принципы, на которых основывается ее контент, остаются неизменными.



Лана Шевчук создала новый ютуб-канал "ЛАНА ТУТ!" / Фото общественной инициативы "Игла"

Самыми топовыми комментаторами канала является Вадим Карасев (около 40 видео), а также Геннадий Дубов и Андрей Пальчевский, каждый из которых присутствует на около 10 видео.

Примечательно, что и Карасев, и Дубов были идентифицированы в базе данных Texty.org как псевдосоциологи и скрытые специалисты по связям с общественностью. Профиль Карасева показывает, что он ранее появлялся на телеканалах, связанных с Виктором Медведчуком, как "политический эксперт", который продвигал партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", критикуя ее конкурентов.

В недавнем расследовании Bihus.Info выяснилось, что политолог Геннадий Дубовой был среди нескольких телевизионных экспертов, которые "получали деньги за положительное освещение деятельности блогера Анатолия Шария", которому сейчас предъявлено обвинение в государственной измене. Расследование выявило, что Дубовому также платили за благоприятные упоминания о партии Шария во время различных эфиров.

Еще одна фигура, на которую обращается внимание в анализе, – Андрей Пальчевский, который неудачно баллотировался в Киевский городской совет и претендовал на должность мэра в 2020 году. Известно, что Пальчевский называет полномасштабную войну "спецоперацией", возлагая за это вину на западные страны – нарратив, который повторяет сама страна-агрессор.

Дмитрий Спивак также был частым гостем запрещенной "Вышки" и был идентифицирован в базе данных псевдосоциологов и скрытых пиарщиков на сайте Texty.org. Поэтому вполне понятно, почему Лана Шевчук пригласила его на свой ютуб-канал.

Среди гостей на канале "ЛАНА ТУТ!" также был адвокат Ростислав Кравец, чей телеграм-канал, как утверждается, является частью поддерживаемой Кремлем сети, что подрывает судебную реформу и целостность судебной системы в Украине.

Кравец также известен тем, что представляет интересы Вячеслава Богуслаева, бывшего руководителя "Мотор Сичи", которого обвиняют в государственной измене, связанной с возможным обслуживанием вражеской авиации.

В дополнение к этим противоречивым связям, Кравца обвиняют в создании информационной среды, которая негативно влияет на мобилизационные мероприятия, проводимые в стране.

Также активизировался и Алексей Шевчук, бывший адвокат Ильи Кивы, который начал рекламную кампанию в Оболонском районе Киева, где он ранее баллотировался как депутат в Киевский городской совет.

Это все свидетельствуют, что лица с пророссийскими взглядами активно позиционируют себя накануне предстоящих выборов и стратегически работают над созданием своей базы поддержки.