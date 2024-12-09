Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал громадської ініціативи "Голка".

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Як Бойко та Шевчук активізувалися після затишшя

Народний депутат України Юрій Бойко, відомий діяч забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) запустив свій акаунт у тіктоці, яким користується переважно молоде покоління. Бойко, який представляє Х-покоління – тих, хто народився після Другої світової війни, – створив свій акаунт 27 листопада, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Станом на 9 грудня в акаунті розміщено десять відео, а його підписниками стали близько 1 500 осіб. Примітно, що ці відео набирають десятки тисяч переглядів.



Юрій Бойко активізувався в тіктоці й має десятки тисяч переглядів на відео / Фото громадської ініціативи "Голка"

Наразі тікток Бойка пропонує два основних типи контенту: короткі звернення з Верховної Ради про парламентську діяльність та уривки з російськомовних інтерв'ю Лані Шевчук.

Лана Шевчук відома своєю попередньою роллю ведучої на телеканалі Медведчука NEWSONE, а також участю в нині забороненому YouTube-каналі "Вишка", який був створений на базі проросійського телеканалу "Наш".

Про відродження забороненого каналу "Вишка" раніше писала "Голка". Після звернення громадської ініціативи до голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, YouTube-канал "Вишка" був врешті-решт закритий.

У серпні 2024 року було запущено новий YouTube-канал під назвою "ЛАНА ТУТ", на якому з'явився контент від Лани Шевчук. В одному зі своїх відео Шевчук визнає, що хоча студія є новою, основні принципи, на яких ґрунтується її контент, залишаються незмінними.



Лана Шевчук створила новий ютуб-канал "ЛАНА ТУТ!" / Фото громадської ініціативи "Голка"

Найтоповішими коментаторами каналу є Вадим Карасьов (близько 40 відео), а також Геннадій Дубов та Андрій Пальчевський, кожен з яких присутній на близько 10 відео.

Примітно, що і Карасьов, і Дубов були ідентифіковані в базі даних Texty.org як псевдосоціологи та приховані фахівці зі зв'язків з громадськістю. Профіль Карасьова показує, що він раніше з'являвся на телеканалах, пов'язаних з Віктором Медведчуком, як "політичний експерт", який просував партію "Опозиційна платформа – За життя", критикуючи її конкурентів.

У нещодавньому розслідуванні Bihus.Info з'ясувалося, що політолог Геннадій Дубовий був серед кількох телевізійних експертів, які "отримували гроші за позитивне висвітлення діяльності блогера Анатолія Шарія", якому нині висунуто звинувачення у державній зраді. Розслідування виявило, що Дубовому також платили за сприятливі згадки про партію Шарія під час різних ефірів.

Ще одна фігура, на яку звертається увага в аналізі, – Андрій Пальчевський, який невдало балотувався до Київської міської ради та претендував на посаду мера у 2020 році. Відомо, що Пальчевський називає повномасштабну війну "спецоперацією", покладаючи за це провину на західні країни – наратив, який повторює сама країна-агресор.

Дмитро Співак також був частим гостем забороненої "Вишки" та був ідентифікований у базі даних псевдосоціологів і прихованих піарників на сайті Texty.org. Тож цілком зрозуміло, чому Лана Шевчук запросила його до свого ютуб-каналу.

Серед гостей на каналі "ЛАНА ТУТ!" також був адвокат Ростислав Кравець, чий телеграм-канал, як стверджується, є частиною підтримуваної Кремлем мережі, що підриває судову реформу та цілісність судової системи в Україні.

Кравець також відомий тим, що представляє інтереси В'ячеслава Богуслаєва, колишнього керівника "Мотор Січі", якого звинувачують у державній зраді, пов'язаній з можливим обслуговуванням ворожої авіації.

На додаток до цих суперечливих зв'язків, Кравця звинувачують у створенні інформаційного середовища, яке негативно впливає на мобілізаційні заходи, що проводяться в країні.

Також активізувався й Олексій Шевчук, колишній адвокат Іллі Киви, який розпочав рекламну кампанію в Оболонському районі Києва, де він раніше балотувався як депутат в Київську міську раду.

Це все свідчать про те, що особи з проросійськими поглядами активно позиціонують себе напередодні майбутніх виборів і стратегічно працюють над створенням своєї бази підтримки.