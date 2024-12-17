Позже стало известно, что главу "Платформы за жизнь и мир" пригласили на "беседу" в СБУ. После этого Бойко записал уже новое видео. В нем он просит прощения, передает 24 Канал.

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Бойко записал видеообращение к украинцам

Так, нардеп отметил, что его последнее заявление вызвало резкую реакцию в обществе, поэтому он хочет сделать несколько объяснений. Прежде всего, убеждает Бойко, он не хочет, чтобы его слова были использованы Россией и военным преступником Путина для оправдания агрессии и нападения на Украину.

Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу для победы, обидели мои слова, я хочу попросить прощения и сказать, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отложить в сторону все внутренние разногласия,

– заявил чиновник.

Бойко извиняется: видео

К слову, Верховная Рада вызвала главу СБУ Василия Малюка и заместителя Генпрокурора Алексея Хоменко для доклада о деятельности пророссийских партий. Решение было принято после скандала с Юрием Бойко, который опубликовал видео с пророссийскими тезисами.