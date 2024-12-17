Соответствующую информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает 24 Канал.

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Малюка и Хоменко вызывают в парламент

Верховная Рада приняла решение вызвать Малюка и Хоменко с докладом о деятельности пророссийских партий. В частности, для предоставления оценки высказываниям депутата и главы запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко, которого недавно вызвали на допрос в СБУ.

"За" проголосовал 201 нардеп из необходимых 150. Предложение внес народный депутат и секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

Напомним, Юрий Бойко, нардеп и глава "Платформы за жизнь и мир", попал в скандал. Он опубликовал видео с пророссийскими тезисами, критикуя "радикалов" и запрет русского. На его заявление уже отреагировали украинские деятели.

Председатель ВР Руслан Стефанчук ответил на заявление Бойко, подчеркнув, что ответственность за насилие в Украине лежит на Путине. Стефанчук добавил, что нельзя говорить о запретах в Украине, не вспомнив уничтоженные россиянами храмы и поврежденные памятники.