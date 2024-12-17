Пізніше стало відомо, що голову "Платформи за життя та мир" запросили на "бесіду" до СБУ. Після цього Бойко записав вже нове відео. У ньому він просить вибачення, передає 24 Канал.

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Бойко записав відеозвернення до українців

Так, нардеп зауважив, що його остання заява викликала різку реакцію у суспільстві, тому він хоче зробити кілька пояснень. Передусім, переконує Бойко, він не хоче, аби його слова були використані Росією і воєнним злочинцем Путіна для виправдовування агресії і нападу на Україну.

Якщо когось із українців, які воюють на фронті чи працюють у тилу для перемоги, образили мої слова, я хочу попросити вибачення і сказати, що ми всі маємо бути єдині, націлені на перемогу над зовнішнім агресором і відкласти у бік всі внутрішні розбіжності,

– заявив посадовець.

Бойко вибачається: відео

До слова, Верховна Рада викликала голову СБУ Василя Малюка та заступника Генпрокурора Олексія Хоменка для доповіді про діяльність проросійських партій. Рішення було ухвалено після скандалу з Юрієм Бойком, який опублікував відео з проросійськими тезами.