Бойку вказали на те, що наразі головним ворогом українського народу є росіяни – і що ці тези збігаються з наративами, які ті хочуть посіяти серед наших громадян. Що відомо про скандал за участю нардепа, передає 24 Канал.

Що Юрій Бойко вказав у своєму відео

Своє провокативне відео Юрій Бойко почав зі згадки про те, як в Америці почали зносити пам'ятники відкривачу континенту Христофору Колумбу, зазначивши, що "наші радикали взяли той самий курс".

Почали зносити пам'ятники країною, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї ж церкви, до якої вони хочуть ходити. І ось сьогодні ми бачимо, що цей рух продовжується, що насильство над людьми продовжується,

– скаржився Бойко.

Завершив нардеп відео словами про те, що їх "більше людей підтримує тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей".

Як відреагували на пост Бойка в Україні

У відповідь на такі заяви глава Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією є ключовою метою – а не поширення російських наративів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вказав, що йому у 2024 році дивно чули подібні тези, зокрема про насильство над людьми, без згадки Росії. Він нагадав, що його здійснюють саме росіяни – вони знищують цілі міста.

І було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше. І це відверто, м’яко кажучи, обурює,

– пише Коваленко.

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко написав, що такі історії, як з Юрієм Бойком деморалізують суспільство.

"Ніщо так не підриває країну зсередини під час війни, як відвертий агент ворога, що сміється тобі в обличчя", – вказав Стерненко.

Він зауважив, що проблема більша за самого Бойка, бо в Україні діє велика дезінформаційна мережа, яка включає пропагандистів Медведчука та інших проросійських діячів, які працюють синхронно. Стерненко наголосив, що якщо не викорінити цю російську мережу – вона зруйнує нас зсередини.