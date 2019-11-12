Пристайко подарил Сенцову режиссерский стул с надписью "свобода": фото
Этот стул простоял в здании украинского МИД долгих 4 года и был символом заключения самого известного украинского пленника – режиссера Олега Сенцова. Теперь дипломаты решили подарить стул бывшему узнику.
Каждый высокий гость, который побывал в здании МИД Украины, имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы с освобождением Олега и собратьев. Об этом в своем твиттере написал глава ведомства Вадим Пристайко.
Если не президент сломает систему, а система сломает его, я не промолчу, – Сенцов
Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу,
– отметил он.
К сообщению Пристайко добавил фото Олега Сенцова, который уже тоже посидел на именном стуле.
Сам Сенцов уже тоже отчитался о посещении здания МИД и о передаче ему символического режиссерского стула. Не обошлось без шуток. Режиссер говорит: бдительный охранник ведомства, хоть и узнал в нем знаменитого пленника, все же спросил у начальства, можно ли выпускать Сенцова со стулом из помещения.
Пристайко на прощание подарил тот самый знаменитый режиссерский стул, купленный на благотворительном аукционе, который пришла пора снимать с баланса. На выходе бдительный охранник с пистолетом идентифицировал мою личность, улыбнулся, и на всякий случай позвонил наверх, уточнить: "Здесь Сенцов стул выносит... Выпускать?"
– написал режиссер.
Что известно о российском заключении Олега Сенцова?
- Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму;
- Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
- В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет;
- В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с ее начала из-за угрозы принудительного кормления;
- Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым того дня из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.