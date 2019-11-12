Пристайко подарил Сенцову режиссерский стул с надписью "свобода": фото

Этот стул простоял в здании украинского МИД долгих 4 года и был символом заключения самого известного украинского пленника – режиссера Олега Сенцова. Теперь дипломаты решили подарить стул бывшему узнику.

Каждый высокий гость, который побывал в здании МИД Украины, имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы с освобождением Олега и собратьев. Об этом в своем твиттере написал глава ведомства Вадим Пристайко.

Если не президент сломает систему, а система сломает его, я не промолчу, – Сенцов

Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу,

– отметил он.

К сообщению Пристайко добавил фото Олега Сенцова, который уже тоже посидел на именном стуле.

4 роки в Міністерстві стояв "стілець Сенцова" з написом "Свобода". Кожен високий гість мав можливість посидіти на ньому і відчути себе в центрі складної драми із звільнення Олега та побратимів. Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику. pic.twitter.com/lZvo4g5jW0 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 12, 2019

Сам Сенцов уже тоже отчитался о посещении здания МИД и о передаче ему символического режиссерского стула. Не обошлось без шуток. Режиссер говорит: бдительный охранник ведомства, хоть и узнал в нем знаменитого пленника, все же спросил у начальства, можно ли выпускать Сенцова со стулом из помещения.

Пристайко на прощание подарил тот самый знаменитый режиссерский стул, купленный на благотворительном аукционе, который пришла пора снимать с баланса. На выходе бдительный охранник с пистолетом идентифицировал мою личность, улыбнулся, и на всякий случай позвонил наверх, уточнить: "Здесь Сенцов стул выносит... Выпускать?"

– написал режиссер.

Что известно о российском заключении Олега Сенцова?