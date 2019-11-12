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      Пристайко подарил Сенцову режиссерский стул с надписью "свобода": фото

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      Пристайко подарил Сенцову режиссерский стул с надписью "свобода": фото

      Этот стул простоял в здании украинского МИД долгих 4 года и был символом заключения самого известного украинского пленника – режиссера Олега Сенцова. Теперь дипломаты решили подарить стул бывшему узнику.

      Каждый высокий гость, который побывал в здании МИД Украины, имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы с освобождением Олега и собратьев. Об этом в своем твиттере написал глава ведомства Вадим Пристайко.

      Если не президент сломает систему, а система сломает его, я не промолчу, – Сенцов

      Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу,
      – отметил он.

      К сообщению Пристайко добавил фото Олега Сенцова, который уже тоже посидел на именном стуле.

      Сам Сенцов уже тоже отчитался о посещении здания МИД и о передаче ему символического режиссерского стула. Не обошлось без шуток. Режиссер говорит: бдительный охранник ведомства, хоть и узнал в нем знаменитого пленника, все же спросил у начальства, можно ли выпускать Сенцова со стулом из помещения.

      Пристайко на прощание подарил тот самый знаменитый режиссерский стул, купленный на благотворительном аукционе, который пришла пора снимать с баланса. На выходе бдительный охранник с пистолетом идентифицировал мою личность, улыбнулся, и на всякий случай позвонил наверх, уточнить: "Здесь Сенцов стул выносит... Выпускать?"
      – написал режиссер.

      Что известно о российском заключении Олега Сенцова?

      • Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму;
      • Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет;
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с ее начала из-за угрозы принудительного кормления;
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым того дня из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
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