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      Якщо не президент зламає систему, а система зламає його, я не промовчу, – Сенцов

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      Олег Сенцов про Зеленського і проблеми України
      Олег Сенцов / Getty Images

      Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що завжди відстоюватиме інтереси України і готовий підтримувати у цьому президента. Але якщо система зламає президента, Сенцов заявив, що він не мовчатиме.

      "Я завжди говорив і говоритиму те, що думаю. Я не є прихильником ні пана Порошенка, ні пана Зеленського. Я – прихильник лише народу, об'єднаного під назвою держава Україна, і завжди виступатиму тільки за її інтереси", – заявив Сенцов сказав під час виступу на Форумі єдності в Маріуполі.

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      Колишній в’язень Кремля наголосив, що якщо президент робитиме те, що правильно і потрібно народові України, Сенцов підтримуватиме голову держави. Якщо ж президент робитиме те, що шкодить Україні, Сенцов про це говоритиме відкрито і чесно.

      "Якщо керівництву нашої держави вдасться припинити вогонь, щоб не гинули наші солдати, якщо йому вдасться повернути всіх наших полонених, я скажу, що у нас чудове керівництво", – сказав режисер.

      Якщо наш президент зможе зламати ту корумповану систему, яка існує в нашій країні, яка роз'їдає нашу країну, як іржа, я скажу, що у нас найкращий президент. Якщо інтереси країни буде зраджено і я побачу, що це зрада, я так і скажу. (…) Якщо не президент зламає систему, а система зламає його, я не промовчу,
      – наголосив Сенцов.

      Він додав, що озвучив 2 головні проблеми, про які знають усі. Зовнішня – президент Росії Володимир Путін і російська агресія, та внутрішня – корупція. Третьою режисер назвав роз'єднаність суспільства і нетерпимість у ньому. Сенцов застеріг, що роз'єднана країна не здатна перемогти.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олег Сенцов Президент України
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