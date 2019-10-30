Революція Гідності перетворилась у "контрреволюцію ненависті", – Сенцов на форумі у Маріуполі

Український режисер Олег Сенцов виступив на форумі Єдності у Маріуполі. У своїй промові він зазначив, що в Україні з 2014 року з'явилась атмосфера ненависті.

Олег Сенцов наголосив, що сьогоднішня Україна відрізняється від тієї, що була у 2014 році, нетерпимістю і неповагою один до одного. За його словами, українці стали агресивнішими, роздробленішими і нетерпимішими.

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Режисер згадав про дві проблеми України – російську агресію і внутрішню корупцію. Водночас, за його словами, існує й третя – самі українці.

Сенцов згадав часи Євромайдану.

Я пам'ятаю те світло і тепло, що були між людьми. Це все допомагало мені усі ці п'ять років. Я знав, заради чого я ризикував всім, заради чого сиджу. Приїхавши і побачивши, що відбувається в нашому суспільстві, я виявив, на мій превеликий жаль, що ми все це втратили. Як би гірко це не звучало. Так не можна,

– сказав Олег Сенцов.

За словами режисера, роздроблена країна "не здатна перемогти нікого". Він закликав українців поважати один одного і людей, які по-іншому дивляться на майбутнє України.

Сенцов додав, що для нього ідентифікація "свій-чужий" проходить через відповідь на питання "Чий Крим". Він також запевнив, що не є прихильником "ні пана Порошенка, ні пана Зеленського", і готовий як хвалити владу за правильні вчинки, так і критикувати.

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Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?