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      Революція Гідності перетворилась у "контрреволюцію ненависті", – Сенцов на форумі у Маріуполі

      2144 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / facebook.com/oleg.sentsov

      Український режисер Олег Сенцов виступив на форумі Єдності у Маріуполі. У своїй промові він зазначив, що в Україні з 2014 року з'явилась атмосфера ненависті.

      Олег Сенцов наголосив, що сьогоднішня Україна відрізняється від тієї, що була у 2014 році, нетерпимістю і неповагою один до одного. За його словами, українці стали агресивнішими, роздробленішими і нетерпимішими.

      До теми: Путін – мій особистий ворог, – Сенцов

      Режисер згадав про дві проблеми України – російську агресію і внутрішню корупцію. Водночас, за його словами, існує й третя – самі українці.

      Сенцов згадав часи Євромайдану.

      Я пам'ятаю те світло і тепло, що були між людьми. Це все допомагало мені усі ці п'ять років. Я знав, заради чого я ризикував всім, заради чого сиджу. Приїхавши і побачивши, що відбувається в нашому суспільстві, я виявив, на мій превеликий жаль, що ми все це втратили. Як би гірко це не звучало. Так не можна,
      – сказав Олег Сенцов.

      За словами режисера, роздроблена країна "не здатна перемогти нікого". Він закликав українців поважати один одного і людей, які по-іншому дивляться на майбутнє України.

      Сенцов додав, що для нього ідентифікація "свій-чужий" проходить через відповідь на питання "Чий Крим". Він також запевнив, що не є прихильником "ні пана Порошенка, ні пана Зеленського", і готовий як хвалити владу за правильні вчинки, так і критикувати.

      Читайте також: Інтересів України ще ніхто не здав, – Сенцов про формулу Штайнмаєра

      Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?

      • Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму;
      • Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
      • У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років;
      • У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
      • З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Олег Сенцов
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