Путін – мій особистий ворог, – Сенцов

В Україні триває уповільнений військовий конфлікт. Він нікуди не зникне поки у Росії президентом залишається Володимир Путін.

Так вважає колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов. Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Новое время".

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Проти нас ведуть гібридну війну. Нишком, сильний і жорстокий противник. Цього мало для об'єднання? Давайте хоча б домовимося, що поки Путіна не переможемо, не збудуємо нормальну країну, будемо через дрібниці переступати. Спотикаючись на дрібному, ми великого не вирішимо,

– звернувся до українців Сенцов.

Він також наголосив: очільник Кремля зараз є його особистим ворогом, оскільки відібрав у нього батьківщину та розсварює між собою українців.

Я людина не агресивна, не конфліктна, хоча багато хто мене вважає жорстким. Я намагаюся йти від таких речей. Але з Путіним це не працює. Ось він – особисто мій ворог. Він забрав Крим, він окупував Донбас, він нацьковує нас між собою, він убив 12-13 тисяч наших співвітчизників,

– додав колишній бранець.

Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?