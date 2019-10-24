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      Путін – мій особистий ворог, – Сенцов

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty images

      В Україні триває уповільнений військовий конфлікт. Він нікуди не зникне поки у Росії президентом залишається Володимир Путін.

      Так вважає колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов. Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Новое время".

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      Проти нас ведуть гібридну війну. Нишком, сильний і жорстокий противник. Цього мало для об'єднання? Давайте хоча б домовимося, що поки Путіна не переможемо, не збудуємо нормальну країну, будемо через дрібниці переступати. Спотикаючись на дрібному, ми великого не вирішимо,
      – звернувся до українців Сенцов.

      Він також наголосив: очільник Кремля зараз є його особистим ворогом, оскільки відібрав у нього батьківщину та розсварює між собою українців.

      Я людина не агресивна, не конфліктна, хоча багато хто мене вважає жорстким. Я намагаюся йти від таких речей. Але з Путіним це не працює. Ось він – особисто мій ворог. Він забрав Крим, він окупував Донбас, він нацьковує нас між собою, він убив 12-13 тисяч наших співвітчизників,
      – додав колишній бранець.

      Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?

      • Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму;
      • Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
      • У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років;
      • У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
      • З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ Заручники Володимир Путін Україна – Росія
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