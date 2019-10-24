Путин – мой личный враг, – Сенцов

В Украине продолжается вялотекущий военный конфликт. Он никуда не исчезнет, пока в России президентом остается Владимир Путин.

Так считает бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

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Против нас ведут гибридную войну. Исподтишка, сильный и жестокий противник. Этого мало для объединения? Давайте хотя бы договоримся, что пока Путина не победим, не построим нормальную страну, будем через пустяки переступать. Спотыкаясь на мелком, мы большого не решим,

– обратился к украинцам Сенцов.

Он также отметил: глава Кремля сейчас является его личным врагом, поскольку отобрал у него родину и ссорит между собой украинцев.

Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он – лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он натравливает нас между собой, он убил 12-13 тысяч наших соотечественников,

– добавил бывший пленник.

Что известно о российском заключении Олега Сенцова?