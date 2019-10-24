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      Путин – мой личный враг, – Сенцов

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty images

      В Украине продолжается вялотекущий военный конфликт. Он никуда не исчезнет, пока в России президентом остается Владимир Путин.

      Так считает бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

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      Против нас ведут гибридную войну. Исподтишка, сильный и жестокий противник. Этого мало для объединения? Давайте хотя бы договоримся, что пока Путина не победим, не построим нормальную страну, будем через пустяки переступать. Спотыкаясь на мелком, мы большого не решим,
      – обратился к украинцам Сенцов.

      Он также отметил: глава Кремля сейчас является его личным врагом, поскольку отобрал у него родину и ссорит между собой украинцев.

      Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он – лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он натравливает нас между собой, он убил 12-13 тысяч наших соотечественников,
      – добавил бывший пленник.

      Что известно о российском заключении Олега Сенцова?

      • Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму;
      • Двух мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет;
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти.
      • Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней со дня ее начала из-за угрозы принудительного кормления;
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Владимир Путин
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