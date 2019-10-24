Сенцов: я очень боялся, что выйду и тюрьма будет мне сниться

Освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, что самыми тяжелыми в российской тюрьме для него были первые недели. Украинец опасался, что когда выйдет на свободу, то тюрьма будет ему сниться.

"Самые тяжелые недели в тюрьме – первые. Первые секунды после пробуждения в камере. У себя во сне ты свободный человек, а просыпаешься и первую секунду осознаешь, что ты в тюрьме. И в эту первую секунду трудно понять: все, что произошло, – трудно, долго и серьезно", – рассказал Сенцов в интервью "НВ".

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Через две недели тюрьма постепенно проникает в сны, и ты сидишь даже во сне, добавил он.

"И постоянно то камера, то милиция, то зеки, то бараки. Даже если во сне происходит сюжет, совершенно отличный от тюремного, тюрьма все равно там есть. Сидится с этим легче", – признался освобожденный политзаключенный.

Сенцов заметил, что очень боялся, что выйдет на свободу и тюрьма будет ему сниться.

Первую неделю очень плохо спал. Мозг перевозбужденный, не мог отключиться. Потом начал пить успокоительное, начал спать по три-четыре часа, сейчас уже нормально сплю. Тюрьма с тех пор не снилась ни разу,

– рассказал режиссер.

Как Олег Сенцов попал и вышел из российского плена?10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Русские захватчики сфабриковали дело против обоих задержанных, обвинив их в подготовке терактов на полуострове.



В поле зрения оккупантов Сенцов попал из-за того, что был координатором "Автомайдана" и помогал вывозить из оккупированного Крыма целые украинские военные части на материковую территорию страны.



В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.



Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцов тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.