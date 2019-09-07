Пленные украинцы вернулись из тюрем России: фото и видео
В субботу, 7 сентября, незаконно заключенные в России украинцы прилетели в Киев. Моряков, которых Россия захватила в плен в ноябре 2018 года, а также других заключенных Кремля встречали их родственники, активисты, журналисты и политики.
Украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь" около 14 часов.
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Колонна автобусов в аэропорту / фото 24 канал, Ростислав Лабенский
Аэропорт "Борисполь" в ожидании пленных
Родственники в ожидании пленных
Украинский самолет приземляется
Прибыл украинский самолет
Зеленский встречает пленных
Зеленский здоровается с моряками
Зеленский подарил свой браслет
Олег Сенцов в Украине
Олег Сенцов вернулся в Украину
В "Борисполь" приехали родные пленных украинцев. Среди них есть дочь и сестра Олега Сенцова, близкие захваченных на Азове моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко.
В аэропорту был и Президент Украины Владимир Зеленский с главой своего Офиса Андреем Богданом.
Владимир Зеленский и Андрей Богдан / фото 24 канал, Ростислав Лабенский
Среди политиков есть главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.
Председатель СБУ Иван Баканов / фото 24 канал, Ростислав Лабенский
Министр МВД Арсен Аваков / фото 24 канал, Ростислав Лабенский
Кто прибыл в Украину:
По данным журналиста Марка Фейгина, обмен состоялся в формате "35 на 35".
- Олег Сенцов
- Роман Сущенко
- Евгений Панов
- Александр Кольченко
- Станислав Клих
- Николай Карпюк
- Павел Гриб
- Алексей Сизонович
- Владимир Балух
- Артур Панов
- Эдем Бекиров
Пленные моряки:
- Юрий Будзило
- Вячеслав Зинченко
- Андрей Опрыско
- Сергей Цибизов
- Андрей Артеменко
- Владимир Терещенко
- Евгений Семидоцкий
- Виктор Беспальченко
- Андрей Шевченко
- Владимир Варимез
- Михаил Власюк
- Богдан Головаш
- Сергей Чулиба
- Олег Мельничук
- Богдан Небылица
- Владислаа Костышин
- Сергей Попов
- Юрий Безъязычный
- Роман Мокряк
- Андрей Эйдер
- Андрей Драч
- Владимир Лесной
- Денис Гриценко
- Василий Сорока
Список украинских моряков, попавших в плен России / Инфографика 24 канала
Возвращение украинских пленных: онлайн-трансляция
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Как происходил обмен пленными?
О реальности обмена заговорили тогда, когда пленников Кремля Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве – это произошло в конце августа. Фактически тогда же украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Ламбытнаги.
Около переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда к аэропорту "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, впоследствии – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.
Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец-то анонсировал масштабный обмен.
Процесс обмена пленными между Украиной и Россией начался 7 сентября. Утром адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 канала подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково".