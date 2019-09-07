Пленные украинцы вернулись из тюрем России: фото и видео

В субботу, 7 сентября, незаконно заключенные в России украинцы прилетели в Киев. Моряков, которых Россия захватила в плен в ноябре 2018 года, а также других заключенных Кремля встречали их родственники, активисты, журналисты и политики.

Украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь" около 14 часов.

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Колонна автобусов в аэропорту / фото 24 канал, Ростислав Лабенский



Аэропорт "Борисполь" в ожидании пленных



Родственники в ожидании пленных



Украинский самолет приземляется



Прибыл украинский самолет



Зеленский встречает пленных



Зеленский здоровается с моряками



Зеленский подарил свой браслет



Олег Сенцов в Украине

Олег Сенцов вернулся в Украину

В "Борисполь" приехали родные пленных украинцев. Среди них есть дочь и сестра Олега Сенцова, близкие захваченных на Азове моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко.

В аэропорту был и Президент Украины Владимир Зеленский с главой своего Офиса Андреем Богданом.



Владимир Зеленский и Андрей Богдан / фото 24 канал, Ростислав Лабенский

Среди политиков есть главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.



Председатель СБУ Иван Баканов / фото 24 канал, Ростислав Лабенский



Министр МВД Арсен Аваков / фото 24 канал, Ростислав Лабенский

Кто прибыл в Украину:

По данным журналиста Марка Фейгина, обмен состоялся в формате "35 на 35".

Олег Сенцов

Роман Сущенко

Евгений Панов

Александр Кольченко

Станислав Клих

Николай Карпюк

Павел Гриб

Алексей Сизонович

Владимир Балух

Артур Панов

Эдем Бекиров

Пленные моряки:

Юрий Будзило

Вячеслав Зинченко

Андрей Опрыско

Сергей Цибизов

Андрей Артеменко

Владимир Терещенко

Евгений Семидоцкий

Виктор Беспальченко

Андрей Шевченко

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Сергей Чулиба

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Владислаа Костышин

Сергей Попов

Юрий Безъязычный

Роман Мокряк

Андрей Эйдер

Андрей Драч

Владимир Лесной

Денис Гриценко

Василий Сорока



Список украинских моряков, попавших в плен России / Инфографика 24 канала

Возвращение украинских пленных: онлайн-трансляция

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Как происходил обмен пленными?

О реальности обмена заговорили тогда, когда пленников Кремля Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве – это произошло в конце августа. Фактически тогда же украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Ламбытнаги.

Около переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда к аэропорту "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, впоследствии – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.

Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец-то анонсировал масштабный обмен.

Процесс обмена пленными между Украиной и Россией начался 7 сентября. Утром адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 канала подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково".