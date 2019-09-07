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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Пленные украинцы вернулись из тюрем России: фото и видео

      631 Читати новину українською
      Обмен пленными сегодня 7 сентября 2019 – фото и видео обмена
      Фото и видео со встречи пленных украинских моряков / Фото из открытых источников

      В субботу, 7 сентября, незаконно заключенные в России украинцы прилетели в Киев. Моряков, которых Россия захватила в плен в ноябре 2018 года, а также других заключенных Кремля встречали их родственники, активисты, журналисты и политики.

      Украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь" около 14 часов.

      Читайте также: Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки

      обмін полонених сенцов
      Колонна автобусов в аэропорту / фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      зеленський обмін полоненими
      Аэропорт "Борисполь" в ожидании пленных

      обмін полонених
      Родственники в ожидании пленных

      сенцов
      Украинский самолет приземляется

      обмні
      Прибыл украинский самолет

      зеленський
      Зеленский встречает пленных

      зеленський
      Зеленский здоровается с моряками

      зеленський обмін
      Зеленский подарил свой браслет

      сенцов
      Олег Сенцов в Украине

      сенцов

      Олег Сенцов вернулся в Украину

      В "Борисполь" приехали родные пленных украинцев. Среди них есть дочь и сестра Олега Сенцова, близкие захваченных на Азове моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко.

      В аэропорту был и Президент Украины Владимир Зеленский с главой своего Офиса Андреем Богданом.

      зеленський обмін полоненими зеленський
      Владимир Зеленский и Андрей Богдан / фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      Среди политиков есть главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

      баканов сенцов зеленський
      Председатель СБУ Иван Баканов / фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      аваков зеленський полонені сенцов
      Министр МВД Арсен Аваков / фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      Кто прибыл в Украину:

      По данным журналиста Марка Фейгина, обмен состоялся в формате "35 на 35".

      • Олег Сенцов
      • Роман Сущенко
      • Евгений Панов
      • Александр Кольченко
      • Станислав Клих
      • Николай Карпюк
      • Павел Гриб
      • Алексей Сизонович
      • Владимир Балух
      • Артур Панов
      • Эдем Бекиров

      Пленные моряки:

      • Юрий Будзило
      • Вячеслав Зинченко
      • Андрей Опрыско
      • Сергей Цибизов
      • Андрей Артеменко
      • Владимир Терещенко
      • Евгений Семидоцкий
      • Виктор Беспальченко
      • Андрей Шевченко
      • Владимир Варимез
      • Михаил Власюк
      • Богдан Головаш
      • Сергей Чулиба
      • Олег Мельничук
      • Богдан Небылица
      • Владислаа Костышин
      • Сергей Попов
      • Юрий Безъязычный
      • Роман Мокряк
      • Андрей Эйдер
      • Андрей Драч
      • Владимир Лесной
      • Денис Гриценко
      • Василий Сорока

      обмін полененими 
      Список украинских моряков, попавших в плен России / Инфографика 24 канала

      Возвращение украинских пленных: онлайн-трансляция

      Новина доповнюється..

      Как происходил обмен пленными?

      О реальности обмена заговорили тогда, когда пленников Кремля Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве – это произошло в конце августа. Фактически тогда же украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Ламбытнаги.

      Около переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда к аэропорту "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, впоследствии – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.

      Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец-то анонсировал масштабный обмен.

      Процесс обмена пленными между Украиной и Россией начался 7 сентября. Утром адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 канала подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково".

      blog_ava
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      Теги: Заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости Украины Олег Сенцов Украинские моряки в плену Украина – Россия Владимир Балух
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