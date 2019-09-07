Полонені українці повернулися з в'язниць Росії: фото та відео
У суботу, 7 вересня, незаконно ув'язнені у Росії українці прилетіли до Києва. Моряків, яких Росія захопила в полон у листопаді 2018, а також інших в'язнів Кремля зустрічали їхні родичі, активісти, журналісти та політики.
Українці прибули в аеропорт "Бориспіль" близько 14 години.
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Колона автобусів в аеропорту / фото 24 канал, Ростислав Лабенський
Аеропорт "Бориспіль" в очікуванні полонених
Родичі в очікуванні полонених
Український літак приземляється
Прибув український літак
Зеленський зустрічає полонених
Зеленський вітається з моряками
Зеленський подарував свій браслет
Олег Сенцов в Україні
Олег Сенцов повернувся в Україну
Едем Бекіров/ фото 24 канал, Ростислав Лабенський
Зеленський дав коментар про звільнення українських в'язнів / фото 24 канал, Ростислав Лабенський
До "Борисполя" приїхали рідні полонених українців. Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, близькі захоплених на Азові моряків, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка.
В аеропорту був і Президент України Володимир Зеленський з главою свого Офісу Андрієм Богданом.
Володимир Зеленський і Андрій Богдан / фото 24 канал, Ростислав Лабенський
Серед політиків є глави силових відомств, зокрема, глава МВС Арсен Аваков, глава СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, генеральний прокурор Руслан Рябошапка, а також командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко.
Голова СБУ Іван Баканов / фото 24 канал, Ростислав Лабенський
Міністр МВС Арсен Аваков / фото 24 канал, Ростислав Лабенський
Хто прибув в Україну:
За даними журналіста Марка Фейгіна, обмін відбувся у форматі "35 на 35".
- Олег Сенцов
- Роман Сущенко
- Євген Панов
- Олександр Кольченко
- Станіслав Клих
- Микола Карпюк
- Павло Гриб
- Олексій Сізоновіч
- Володимир Балух
- Артур Панов
- Едем Бекіров
Полонені моряки:
- Юрій Будзило
- В'ячеслав Зінченко
- Андрій Оприско
- Сергій Цибізов
- Андрій Артеменко
- Володимир Терещенко
- Євген Семідоцький
- Віктор Беспальченко
- Андрій Шевченко
- Володимир Варімез
- Михайло Власюк
- Богдан Головаш
- Сергій Чуліба
- Олег Мельничук
- Богдан Небилиця
- Владислаа Костишин
- Сергій Попов
- Юрій Без'язичний
- Роман Мокряк
- Андрій Ейдер
- Андрій Драч
- Володимир Лісовий
- Денис Гриценко
- Василь Сорока
Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу
Повернення україсньких полонених: онлайн-трансляція
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Як відбувався обмін полоненими?
Про реальність обміну заговорили тоді, коли бранців Кремля Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві – це сталось наприкінці серпня. Фактично тоді ж українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабитнангі.
Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеоропрту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.
Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключових свідком у справді МН17. У цей день, 5 вересня, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін.
Процес обміну полоненими між Україною та Росією розпочався 7 вересня. Зранку адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково".
Українські моряки, яких захопила Росія у листопаді 2018 року / Інфографіка 24 каналу