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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Полонені українці повернулися з в'язниць Росії: фото та відео

      1427 Читать новость на русском
      Обмін полоненими сьогодні 7 вересня 2019 – фото і відео обміну
      Фото та відео із зустрічі полонених українських моряків / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 7 вересня, незаконно ув'язнені у Росії українці прилетіли до Києва. Моряків, яких Росія захопила в полон у листопаді 2018, а також інших в'язнів Кремля зустрічали їхні родичі, активісти, журналісти та політики.

      Українці прибули в аеропорт "Бориспіль" близько 14 години.

      Читайте також: Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки

      обмін полонених сенцов
      Колона автобусів в аеропорту / фото 24 канал, Ростислав Лабенський

      зеленський обмін полоненими
      Аеропорт "Бориспіль" в очікуванні полонених

      обмін полонених
      Родичі в очікуванні полонених

      сенцов
      Український літак приземляється

      обмні
      Прибув український літак

      зеленський
      Зеленський зустрічає полонених

      зеленський
      Зеленський вітається з моряками

      зеленський обмін
      Зеленський подарував свій браслет

      сенцов
      Олег Сенцов в Україні

      сенцов
      Олег Сенцов повернувся в Україну

      сенцов зеленський обмін

      сенцов обмін
      Едем Бекіров/ фото 24 канал, Ростислав Лабенський

      зеленський
      Зеленський дав коментар про звільнення українських в'язнів / фото 24 канал, Ростислав Лабенський

      До "Борисполя" приїхали рідні полонених українців. Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, близькі захоплених на Азові моряків, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка.

      В аеропорту був і Президент України Володимир Зеленський з главою свого Офісу Андрієм Богданом.

      зеленський обмін полоненими зеленський
      Володимир Зеленський і Андрій Богдан / фото 24 канал, Ростислав Лабенський

      Серед політиків є глави силових відомств, зокрема, глава МВС Арсен Аваков, глава СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, генеральний прокурор Руслан Рябошапка, а також командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко.

      баканов сенцов зеленський
      Голова СБУ Іван Баканов / фото 24 канал, Ростислав Лабенський

      аваков зеленський полонені сенцов
      Міністр МВС Арсен Аваков / фото 24 канал, Ростислав Лабенський

      Хто прибув в Україну:

      За даними журналіста Марка Фейгіна, обмін відбувся у форматі "35 на 35".

      • Олег Сенцов
      • Роман Сущенко
      • Євген Панов
      • Олександр Кольченко
      • Станіслав Клих
      • Микола Карпюк
      • Павло Гриб
      • Олексій Сізоновіч
      • Володимир Балух
      • Артур Панов
      • Едем Бекіров

      Полонені моряки:

      • Юрій Будзило
      • В'ячеслав Зінченко
      • Андрій Оприско
      • Сергій Цибізов
      • Андрій Артеменко
      • Володимир Терещенко
      • Євген Семідоцький
      • Віктор Беспальченко
      • Андрій Шевченко
      • Володимир Варімез
      • Михайло Власюк
      • Богдан Головаш
      • Сергій Чуліба
      • Олег Мельничук
      • Богдан Небилиця
      • Владислаа Костишин
      • Сергій Попов
      • Юрій Без'язичний
      • Роман Мокряк
      • Андрій Ейдер
      • Андрій Драч
      • Володимир Лісовий
      • Денис Гриценко
      • Василь Сорока

      обмін полененими 
      Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу

      Повернення україсньких полонених: онлайн-трансляція

      Новина доповнюється..

      Як відбувався обмін полоненими?

      Про реальність обміну заговорили тоді, коли бранців Кремля Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві – це сталось наприкінці серпня. Фактично тоді ж українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабитнангі.

      Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеоропрту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

      Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключових свідком у справді МН17. У цей день, 5 вересня, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін.

      Процес обміну полоненими між Україною та Росією розпочався 7 вересня. Зранку адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково".

      Полонені українські моряки, список
      Українські моряки, яких захопила Росія у листопаді 2018 року / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Полонені моряки і в'язні Кремля повернулися в Україну: онлайн-трансляція
      сьогодні
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      Теги: Українці в полоні РФ Новини України Олег Сенцов Обмін полоненими Українські моряки в полоні Україна – Росія Заручники Володимир Балух
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