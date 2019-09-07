Полонені українці повернулися з в'язниць Росії: фото та відео

У суботу, 7 вересня, незаконно ув'язнені у Росії українці прилетіли до Києва. Моряків, яких Росія захопила в полон у листопаді 2018, а також інших в'язнів Кремля зустрічали їхні родичі, активісти, журналісти та політики.

Українці прибули в аеропорт "Бориспіль" близько 14 години.

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Колона автобусів в аеропорту / фото 24 канал, Ростислав Лабенський



Аеропорт "Бориспіль" в очікуванні полонених



Родичі в очікуванні полонених



Український літак приземляється



Прибув український літак



Зеленський зустрічає полонених



Зеленський вітається з моряками



Зеленський подарував свій браслет



Олег Сенцов в Україні



Олег Сенцов повернувся в Україну



Едем Бекіров/ фото 24 канал, Ростислав Лабенський



Зеленський дав коментар про звільнення українських в'язнів / фото 24 канал, Ростислав Лабенський

До "Борисполя" приїхали рідні полонених українців. Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, близькі захоплених на Азові моряків, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка.

В аеропорту був і Президент України Володимир Зеленський з главою свого Офісу Андрієм Богданом.



Володимир Зеленський і Андрій Богдан / фото 24 канал, Ростислав Лабенський

Серед політиків є глави силових відомств, зокрема, глава МВС Арсен Аваков, глава СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, генеральний прокурор Руслан Рябошапка, а також командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко.



Голова СБУ Іван Баканов / фото 24 канал, Ростислав Лабенський



Міністр МВС Арсен Аваков / фото 24 канал, Ростислав Лабенський

Хто прибув в Україну:

За даними журналіста Марка Фейгіна, обмін відбувся у форматі "35 на 35".

Олег Сенцов

Роман Сущенко

Євген Панов

Олександр Кольченко

Станіслав Клих

Микола Карпюк

Павло Гриб

Олексій Сізоновіч

Володимир Балух

Артур Панов

Едем Бекіров

Полонені моряки:

Юрій Будзило

В'ячеслав Зінченко

Андрій Оприско

Сергій Цибізов

Андрій Артеменко

Володимир Терещенко

Євген Семідоцький

Віктор Беспальченко

Андрій Шевченко

Володимир Варімез

Михайло Власюк

Богдан Головаш

Сергій Чуліба

Олег Мельничук

Богдан Небилиця

Владислаа Костишин

Сергій Попов

Юрій Без'язичний

Роман Мокряк

Андрій Ейдер

Андрій Драч

Володимир Лісовий

Денис Гриценко

Василь Сорока



Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу

Повернення україсньких полонених: онлайн-трансляція

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Як відбувався обмін полоненими?

Про реальність обміну заговорили тоді, коли бранців Кремля Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві – це сталось наприкінці серпня. Фактично тоді ж українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабитнангі .

Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеоропрту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключових свідком у справді МН17. У цей день, 5 вересня, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін.

Процес обміну полоненими між Україною та Росією розпочався 7 вересня. Зранку адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково".



Українські моряки, яких захопила Росія у листопаді 2018 року / Інфографіка 24 каналу