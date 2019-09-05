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      Путін анонсував масштабний обмін полоненими з Україною

      822 Читать новость на русском
      Володимир ПУтін
      Володимир ПУтін / 24 канал

      Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін полоненими між Україною і РФ буде масштабним та пояснив його міркуваннями гуманності.

      Про це Путін заявив в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму.

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      Як відомо, за непідтвердженою інформацією, 7 вересня може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією. Серед осіб, яких вимагає ворог, називають ім'я "зенітника ДНР" Володимира Цемаха із Сніжного, де у 2014 році був збитий МН-17. Саме через нього можливо затримується обмін. Експерти наполягають, що його повернення в Росію може бути не вигідним для України. Однак 5 вересня Апеляційний суд Києва все ж випустив Цемаха з-під варти.

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      За словами президента Росії, процес переговорів щодо обміну полоненими наближається до свого завершення.

      Виходячи з міркувань гуманності ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо в тому числі і з офіційною владою, так що я думаю, що найближчим часом це стане відомо",
      – сказав Путін.

      За його словами, після обміну полоненими також відбудеться повна нормалізація відносин між Україною і РФ.

      Я думаю, що в історичній перспективі це неминуче станеться. Я маю на увазі повну нормалізацію у відносинах, тому що ми – дві частини одного і того ж народу, я про це неодноразово говорив", – сказав він.

       

      Коли очікувати обміну?

      Інформації про це немає. Їхнього повернення очікували 30 серпня. Так, Від ранку цього дня в аеропорту "Київ" зібралися журналісти, оскільки з'явилась інформація про швидке прибуття літака з полоненими українцями. Туди ж поїхали і родичі незаконно ув'язнених у Росії українських моряків.

      Однак після чергової інформаційної хвилі у ЗМІ СБУ повідомила – 30 серпня обміну точно не буде. Те, що процес переговорів ще триває, підтвердили і в Офісі Президента.

      Політики, активісти та ЗМІ анонсували і інші дати – початок осені і 3 вересня. Однак наразі у всіх цих заявах мало конкретики. 

      Хто з полонених українців може повернутися додому?Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Юрій Будзило, В'ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Віктор Беспальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костишин, Сергій Попов, Юрій Без'язичний, Роман Мокряк, Андрій Ейдер, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко, Василь Сорока. Щодо ймовірного повернення Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха наразі інформації немає.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Обмін полоненими Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ
      Джерело: Інтерфакс-Україна
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