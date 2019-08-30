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      24 полонені українські моряки повернулися до України, – ЗМІ

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      Полонені РФ українські моряки
      Полонені РФ українські моряки / hromadske.ua

      24 військовополонені Російською Федерацією українські моряки уже повернулися в Україну. Родичі стверджують, що бранців Кремля доставили до Києва.

      Наразі офіційної інформації про те, що моряки повернулися додому немає. За інформацією "Крим.Реалії", родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні", проте не уточнили, де саме.

      Читайте також: Які звільнені бранці Кремля мають повернутися до України: список

      "Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва", – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що "зустріч в аеропорту не планується".

      Раніше низка журналістів та політиків повідомляли, що обмін полоненими між Україною і Росією вже розпочався, а бранці Кремля вилетіли з Росії до України. Відомо, що у списках на обмін є 24 військовополонені українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Павло Гриб і Володимир Балух.

      Наразі невідомо, чи літак з бранцями Кремля приземлився в аеропорту "Київ" (Жуляни). В аеропорту уже зібралися журналісти, але вони не виявили жодних ознак, що там очікується приліт українських полонених. Подейкують, що українські бранці ще не вилетіли з Москви, а сам виліт щонайшвидше відбудеться о 9 годині ранку.

      Що відомо про потенційний обмін полоненими?Напередодні ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.

      Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що 30 серпня відбудеться обмін полоненими між Україною та Росією. Згодом, з'явилася інформація, що бранці Кремля вже вилетіли з Росії. В аеропорту "Київ" (Жуляни) їх особисто зустрічатиме президент Зеленський. Наразі немає офіційної інформації, що літак уже приземлився в Україні.

      Російські ЗМІ повідомляли, що 29 серпня українських бранців масово везли в аеропорт "Остаф'єво", що у Підмосков'ї.

      Серед осіб, яких Україна в рамках обміну передасть Росії, може бути керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якому напередодні змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на особисте зобов'язання.

      Що відомо про вищезазначених українських бранців Кремля: коротко

      Полонені українські моряки у листопаді 2018 року стали жертвами атаки прикордонників ФСБ Росії поблизу Керченської протоки. Тоді прикордонний корабель протаранив буксир українських військових. Опісля росіяни ще й обстріляли обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків. У підсумку Кремль захопив 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", а також взяв у полон 24 моряків.

      Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. 17 липня російський суд продовжив термін їхнього тримання під вартою на три місяці.

      полонені українські моряки
      Імена усіх полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу

      Олег Сенцов – його затримали в окупованому Криму в 2014 році. Росія звинуватила його у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. До останнього часу він відбував покарання у колонії в російському місті Лабітнангі.

      Павло Гриб – його звинувачують в організації терористичного акту. Він нібито пропонував своїй знайомій в Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 в місті Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою. 22 березня 2019 український політв'язень отримав від суду Росії 6 років в'язниці.

      Володимир Балух – наприкінці 2016 року його затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони та тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

      Микола Карпюк – в березні 2014 року його затримали під час в'їзду до Росії. Тут його утримують під вартою за сфабрикованими звинуваченнями в злочинах проти федеральних військ, скоєних під час першої чеченської війни. У травні 2016 року його засудили до 22,5 років в'язниці.

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Олег Сенцов Павло Гриб Володимир Балух Українські моряки в полоні Новини Росії
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