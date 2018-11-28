В анексованому Криму заарештували всіх 24 захоплених українських моряків

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці усіх 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо свобода" Антон Наумлюк на Facebook-сторінці.

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Київський районний суд Сімферополя заарештував усіх затриманих українських моряків до 25 січня 2019 року. Затриманих російських військових прикордонників, в тому числі капітана 2-го рангу з катера "Бердянськ" Дениса Гриценко і капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука.

Раніше, 24 канал повідомляв, що дев'ятьом захопленим у Керченській протоці українським морякам пред'явили обвинувачення в незаконному перетині кордону Росії. Крім того, "суд" вже заарештував до 25 січня 15 затриманих у Керченській протоці українських моряків.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.