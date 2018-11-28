В аннексированном Крыму арестовали всех 24 захваченных украинских моряков

Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца всех 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Об этом сообщает корреспондент "Радио свобода" Антон Наумлюк на Facebook-странице.

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Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных украинских моряков до 25 января 2019 года. Задержанных российских военных пограничников, в том числе капитана 2-го ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко и капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука.

Ранее 24 канал сообщал, что девяти захваченным в Керченском проливе украинским морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России. Кроме того, "суд" уже арестовал до 25 января 15 задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.