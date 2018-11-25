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      Конфликт в Азовском: Россия применила оружие по украинским кораблям

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      Конфликт в Азовском: Россия применила оружие по украинским кораблям

      Против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива россияне применили оружие, есть раненый.

      Об этом вечером 25 ноября сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

      "На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До того россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими "территориального моря РФ" у Крыма", – отметил он.

      Новость дополняется

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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