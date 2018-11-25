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      В ФСБ рассказали, почему напали на украинские корабли в Азовском море

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      Конфликт в Азовском море
      Конфликт в Азовском море / vestikavkaza.ru

      В Федеральной службе безопасности РФ прокомментировали агрессивные действия своих кораблей против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины.

      Об этом сообщает РБК.

      Читайте также: Агрессия России в Азовском море: Украина готовит новый ответ

      В российском ведомстве заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      По их словам, Украина не подала заявки на проход через Керченский пролив.

      "Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", – добавили в ФСБ.

      Однако украинские военные отметили, что о плановом переходе было заранее проинформировано.

      Напомним, представительница ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила, что Евросоюз собирается применить конкретные меры в отношении России из-за ситуации в Азовском море. Также Кремль предупредили о необходимости прекратить "чрезмерные инспекции" судов в море, поскольку они наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран.

      25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море ФСБ
      Источник: 24 Канал
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