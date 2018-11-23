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      Агрессия России в Азовском море: Украина готовит новый ответ

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      Украина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризацию Россией Черного и Азовского морей
      Украина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризацию Россией Черного и Азовского морей / Фото из открытых источников

      Украина готовит резолюцию для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в отношении агрессивных действий России в Черном и Азовском морях.

      Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко пишет УНИАН

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      Так, до декабря продолжается подготовка проекта резолюции для Генассамблеи ООН по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.

      Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете,
      – заявила Зеленко.

      Напомним, представительница ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила, что Евросоюз собирается применить конкретные меры в отношении России из-за ситуации в Азовском море. Также, Кремль предупредили о необходимости прекратить "чрезмерные инспекции" судов в море, поскольку они наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран.

      25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Генассамблея ООН ООН МИД Украины Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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