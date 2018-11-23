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      Агресія Росії в Азовському морі: Україна готує нову відповідь

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      Україна готує проект резолюції для Генасамблеї ООН про мілітаризацію Росією Чорного та Азовського морів
      Україна готує проект резолюції для Генасамблеї ООН про мілітаризацію Росією Чорного та Азовського морів / Фото з відкритих джерел

      Україна готує резолюцію для розгляду на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо агресивних дій Росії в Чорному і Азовському морях.

      Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко пише УНІАН

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      Так, до грудня триває підготовка проекту резолюції для Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Чорноморського регіону та Азовського моря.

      Очікується в грудні у рамках 73-ї сесії Генасамблеї ООН, це питання не розглядається в комітеті,
      – заявила Зеленко.

      Нагадаємо, представниця ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз збирається застосувати конкретні заходи щодо Росії через ситуацію в Азовському морі. Також, Кремль попередили про необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в морі, оскільки вони завдають шкоди не тільки економіці України, а й суднам під прапорами європейських країн.

      25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі МЗС України Новини Росії ООН Генасамблея ООН
      Джерело: 24 Канал
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