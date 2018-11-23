Агресія Росії в Азовському морі: Україна готує нову відповідь

Україна готує резолюцію для розгляду на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо агресивних дій Росії в Чорному і Азовському морях.

Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко пише УНІАН.

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Так, до грудня триває підготовка проекту резолюції для Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Чорноморського регіону та Азовського моря.

Очікується в грудні у рамках 73-ї сесії Генасамблеї ООН, це питання не розглядається в комітеті,

– заявила Зеленко.

Нагадаємо, представниця ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз збирається застосувати конкретні заходи щодо Росії через ситуацію в Азовському морі. Також, Кремль попередили про необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в морі, оскільки вони завдають шкоди не тільки економіці України, а й суднам під прапорами європейських країн.



25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.