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      Конфлікт в Азовському морі: Росія виступила з різкими погрозами в бік України

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      Конфлікт в Азовському морі
      Конфлікт в Азовському морі / Новое время

      У російській Раді Федерації лякають здатністю "за хвилини" закрити Азовське море українським суднам.

      Про це повідомляє РБК.

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      Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич прокоментував в Facebook затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму, назвавши цю ситуацію свавіллям.

      "Це явне беззаконня. І не має значення, чи йде мова про російські судна або судна іноземних держав - і ті, і інші абсолютно законно увійшли в порти Криму", - заявив він.

      Він підкреслив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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