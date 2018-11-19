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      Конфлікт в Азовському морі: в ЄС заявили, коли запровадять конкретні заходи через дії Росії

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      Могеріні заявила, що ЄС готує заходи через дії РФ в Азовському морі
      Могеріні заявила, що ЄС готує заходи через дії РФ в Азовському морі / фото з відкритих джерел

      У Євросоюзі збираються застосувати конкретні заходи через ситуацію в Азовському морі. Про такі наміри РФ вже попередили та закликали припинити надмірні інспекції суден.

      Про це заявила представник ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могеріні, передає Interfax.

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      Це питання, за яким ми продовжимо працювати з повною рішучістю. Як країни-члени ЄС, так і наші міжнародні інститути, готові вжити заходи в найближчі тижні або дні, оскільки ситуація в Азовському морі завдає шкоди не тільки економіці України, а й суднам під прапорами європейських країн,
      – наголосила Могеріні.

      Окрім цього політик зазначила, що Росія вже отримала попередження про необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в Азовському морі.

      Також Могеріні підтвердила інформацію про те, що ЄС вивчає заходи із підтримки тих районів України, які виявилися зачепленими діями Росії.

      "У нас є також можливість висловити повну єдність Європейського Союзу, яке ми вже висловлювали раніше, з приводу невизнання так званих виборів, які пройшли 11 листопада на Донбасі ", – додала Федеріка Могеріні.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Федеріка Могеріні Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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