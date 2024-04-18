Росія може підготуватися до нападу на країни Північноатлантичного альянсу вже через 5 – 8 років. Як зауважив німецький генерал, це може статися, якщо країна відновить свої сили після війни на території нашої держави.
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Відновить свої сили до високого рівня
Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр під час свого візиту до польської столиці Варшави заявив, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО через 5 – 8 років.
До того часу, виходячи з нашого аналізу, Росія (відновить – ред.) свої сили до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим. Я не кажу, що це відбудеться, але це може бути можливим,
– сказав генеральний інспектор Бундесверу.
Він наголосив, що країна-агресорка продовжує виготовляти величезну кількість військової техніки, нарощуючи свій потенціал. За його словами, йдеться про озброєння, яке Росія не постачає у повному обсязі на фронт в Україну.
Тому, німецький генерал наголосив, що у 2029 році Північноатлантичний альянс повинен "бути готовим" до ймовірної конфронтації з Росією. "Те, що ми бачимо - це загроза через п'ять-вісім років", – стверджує Броєр.
Водночас Москва регулярно відкидає припущення Заходу про те, що вона може вважати напад на НАТО повною нісенітницею. За словами Путіна, Росія нібито не має планів на якусь із країн Північноатлантичного альянсу.
Конфронтація Росії та НАТО: про це говорять не вперше
- Німецьке видання Bild оприлюднило секретні документи, що містять сценарії можливого конфлікту між НАТО та Росією. Німеччина розглядає гіпотетичний "шлях до конфлікту" з Росією, який може розпочатися вже у 2024 році.
- Ба більше, голова військового комітету НАТО Роб Бауер попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до "тотальної війни" з Росією. Це пролунало напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів холодної війни.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу вже через п'ять – вісім років. Він казав, небезпека для Альянсу зросте, якщо Путін виграє війну проти України.
- Зокрема, Макрон запевнив, що безпека Європи перебуває під загрозою через дії Кремля. Водночас лідери європейських країн висловили єдність у прагненні стримувати ескалацію конфлікту.
- Президент Польщі Анджей Дуда дав інтерв'ю, в якому розповів своє бачення російського військового потенціалу. За його словами, на межі 2026 – 2027 років Путін, перевівши свою економіку у військове річище зможе атакувати НАТО.