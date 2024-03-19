Що цікаво, наприкінці лютого Дуда говорив, що не вірить у напад Росії на будь-яку з країн Північноатлантичного Альянсу. Мовляв, Європа буде готова до цього та сильною, а на сильних не нападають.

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Дуда закликав збільшити витрати країн НАТО на оборону

З моєї точки зору, це питання здорового глузду. Є нові звіти, і нещодавно я бачив звіт німецьких експертів, згідно з яким, можливо, на межі 2026 – 2027 років Путін, перевівши свою економіку у військове русло, матиме такий військовий потенціал (...), що він буде здатен атакувати НАТО,

– сказав президент Польщі.

На його думку, Європа має ще два-три роки. Дані про можливості Росії – це тривожні дзвіночки, тож слід діяти вже зараз.

Що пропонує Дуда:

нарощувати оборонні зусилля;

накопичувати боєприпаси;

виробляти зброю;

підвищувати потенціал безпеки Європи;

загалом "готуватися до вторгнення, щоб його не відбулося".

Зверніть увагу! Польський президент нещодавно подав пропозицію підвищити необхідний поріг оборонних витрат країн НАТО з двох до трьох відсотків ВВП. Тепер він фактично захистив свою позицію, аргументувавши необхідність збільшення витрат на оборону країн Альянсу.

Росію треба зупинити в Україні

Анджей Дуда закликав США продовжувати підтримувати Україну. Якщо ж наша держава програє, буде йтися вже не про грошову підтримку від Америки, а про безпосередню війну.

Цю російську агресію потрібно зупинити будь-якою ціною. Якщо це не зупинити, то вона перекинеться (на інші країни, – 24 Канал) і тоді, я боюся, американських грошей не вистачить, щоб зупинити Росію, доведеться втрутитися солдатам США, а цього ніхто не хоче,

– пояснив він.

Тож зараз буквально "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен "Бредлі", переданий Україні, кожна одиниця зброї, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, відвертає примару російської перемоги".

Наостанок польський лідер сказав, що він і прем'єр-міністр Дональд Туск мають політичні розбіжності. Але їхні прагнення однакові – це безпека Польщі. Тому посадовці повинні бути одностайними.

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Україна виграла час для Європи

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році багато країн зрозуміли, що жити по-старому не вийде. І невелика професійна армія не врятує європейців, якщо росіяни вирішать удертися до них. Які проблеми мають європейські країни та як планують їх вирішити – читайте у цікавій статті 24 Каналу.