Очікується, що саміт голів держав ЄС ухвалить рішення про перехід економіки Євросоюзу на воєнні рейки. Європа поступово відновлює свою воєнну машину, наприклад, повернеться до масового призову.

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Що Мішель написав про плани з переходу на воєнні рейки

Десятиліттями Європа не інвестувала достатньо коштів у свою безпеку і оборону. Зараз, коли ми стикаємося з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни, настав час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони і поставити економіку ЄС на "військові рейки". Це означає більше витрачати і більше купувати разом, а отже, більш ефективно,

– зазначив він.

За словами Мішеля, оборонна промисловість має отримати доступ до приватних і державних коштів і зменшити регуляторний тягар і бар'єри.

Парадигма щодо безпеки і оборони ЄС має змінитися. А її формування вимагає сильного лідерства і гострого розуміння нагальності загроз, з якими має справу союз.

Шарль Мішель висловив сподівання, що Європейська рада буде відповідати цим вимогам, надасть можливість посилити і прискорити ці зусилля.

Яка мета проведення саміту

"На третьому році агресивної війни Росії проти України ми стоїмо перед переломним моментом. Необхідні терміновість, інтенсивність і непохитна рішучість. Нашим першочерговим завданням є швидке надання військової допомоги Україні та, спираючись на нещодавні ініціативи, такі як ініціатива Чехії, прискорена закупівля та доставка боєприпасів в Україну", – написав голова Європейської Ради.

Іще на заході говоритимуть про ефективне впровадження та забезпечення дотримання санкцій, використання прибутків від знерухомлених активів, ситуацію в сільському господарстві.

Як щодо України

Чи може Україна повністю перейти на воєнні рейки, пояснила голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа. Її відповідь читайте тут.