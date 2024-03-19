Зазначається, що вони зможуть замінити крилаті ракети Taurus. Попередньо, нинішня ринкова вартість однієї ракети Taurus складає близько 1,2 мільйона доларів.

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Уряд Німеччини розпочав процес закупівлі

За даними Bild, Німеччина замовить у США 75 крилатих ракет. Ймовірно, вони можуть замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі.

Зазначається, що ця закупівля відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.

За інформацією видання, закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 мільярдів євро. Зокрема, у матеріалі йдеться про те, що разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Однак, на жаль, процес закупівлі JASSM затягнувся. Водночас офіційний контракт очікують вже восени цього року. Крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю.

Повідомляється, що ще у 2018 році за допомогою JASSM авіаударами Сполучених Штатів було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Асада в Сирії.

Чому Німеччина не передає Україні Taurus