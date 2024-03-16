Як зазначають ЗМІ, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок займається спробами змінити думку канцлера Олафа Шольца щодо надання нашій державі далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Поки переконати Шольца не вдалося

Як зазначають у виданні, Бербок упродовж кількох місяців публічно не робить заяв щодо крилатих ракет Taurus. Це зроблено для того, щоб уникати слів, які Шольцом можуть сприйматися як неприпустимий тиск. Водночас глава МЗС Німеччини покладається на своїх союзників.

Журналісти у публікації згадують заяву міністра закордонних справ Великої Британії. Він в інтерв'ю німецьким ЗМІ пропонував обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow. У виданні зазначають, що це мало вигляд, наче міністр говорив про те, на що не наважується Анналена Бербок.

Крім того, у матеріалі пишуть, що пані міністр веде таємну роботу над планом, який дозволяє Німеччині відправити Україні крилаті ракети та не перетнути "червоні лінії" Шольцом.

Власне, за одним з варіантів, Німеччина передає Taurus Великій Британії. А вона вже передає крилаті ракети Україні. Водночас британці зберігають контроль як над розгортанням, так і над цілями цих ракет.

У виданні пишуть, що Анналена Бербок наразі не змогла переконати Олафа Шольца. Як зазначають журналісти, для неї це не просто чергова система озброєння.

Нашій державі з кожним днем усе більше доводиться переходити в позицію оборони. Джерела з оточення Бербок вважають, що у цій ситуації було б важливо, якби Олаф Шольц дав зрозуміти населенню Німеччини, чим для безпеки Європи могла б стати поразка України.

Звернімо увагу, що 15 березня у Берліні відбулася тристороння зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі. Під час неї Шольц, Макрон і Туск погодили цілу низку ініціатив, спрямованих на військову допомогу для нашої держави.

Вони також зробили важливу заяву. Як зазначив Шольц, Україна отримає більше зброї. А от Макрон наголосив на тому, що не дасть Владімірові Путіну здобути перемогу у війні, розв'язаній Кремлем.