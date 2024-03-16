Как отмечают СМИ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок занимается попытками изменить мнение канцлера Олафа Шольца о предоставлении нашему государству дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Пока убедить Шольца не удалось

Как отмечают в издании, Бербок в течение нескольких месяцев публично не делает заявлений относительно крылатых ракет Taurus. Это сделано для того, чтобы избегать слов, которые Шольцом могут восприниматься как недопустимое давление. В то же время глава МИД Германии полагается на своих союзников.

Журналисты в публикации упоминают заявление министра иностранных дел Великобритании. Он в интервью немецким СМИ предлагал обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow. В издании отмечают, что это выглядело, как будто министр говорил о том, на что не решается Анналена Бербок.

Кроме того, в материале пишут, что госпожа министр ведет тайную работу над планом, который позволяет Германии отправить Украине крылатые ракеты и не пересечь "красные линии" Шольца.

Собственно, по одному из вариантов, Германия передает Taurus Великобритании. А она уже передает крылатые ракеты Украине. При этом британцы сохраняют контроль как над развертыванием, так и над целями этих ракет.

В издании пишут, что Анналена Бербок пока не смогла убедить Олафа Шольца. Как отмечают журналисты, для нее это не просто очередная система вооружения.

Нашему государству с каждым днем все больше приходится переходить в позицию обороны. Источники из окружения Бербок считают, что в этой ситуации было бы важно, если бы Олаф Шольц дал понять населению Германии, чем для безопасности Европы могло бы стать поражение Украины.

Обратим внимание, что 15 марта в Берлине состоялась трехсторонняя встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Во время нее Шольц, Макрон и Туск согласовали целый ряд инициатив, направленных на военную помощь для нашего государства.

Они также сделали важное заявление. Как отметил Шольц, Украина получит больше оружия. А вот Макрон отметил, что, что не даст Владимиру Путину одержать победу в войне, развязанной Кремлем.