Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся со сложной дилеммой относительно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как отмечают аналитики, причина отказа в предоставлении оружия Украине кроется в особенностях системы наведения этих ракет.

Смотрите также Уже в который раз: Бундестаг снова не поддержал поставки ракет Taurus в Украину

Секретные данные стали препятствием

На закрытом заседании комитета по вопросам обороны Бундестага генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер раскрыл основные трудности использования Taurus. Он отметил, что ракета требует специализированной компьютерной системы, доступной только в Германии.

Это очень большие и сложные объемы данных, которые обрабатывают специальными техническими системами, которые доступны только в ограниченном объеме. Если бы они также были переданы Украине в случае доставки Taurus, они больше не были бы доступны Бундесверу. Возникнет пробел в возможностях, который серьезно повлияет на "оперативную способность немецких вооруженных сил",

– пишет издание T-Online.

По информации портала, существует вариант передать Украине "урезанные" ракеты без систем наведения. Это позволило бы дополнить арсенал Украины менее мощными ракетами к Storm Shadow, которые уже передала Великобританией.

Как акцентируют журналисты со ссылкой на собственные источники, после доклада Броера в зале царило молчание, даже самые решительные критики потеряли желание задавать вопросы. Один из участников заседания поделился с T-Online, что аргументы генинспектора заставили его переосмыслить подход к передаче ракет.

Обратите внимание! Шольц ранее выражал беспокойство относительно возможной эскалации войны и риска втягивания Германии в конфликт с Россией, если Украина получит Taurus. Также он опасался, что ракеты могут быть использованы для ударов по территории России, в частности по Москве. Однако, похоже, что это не единственная причина, почему это оружие до сих пор не в ВСУ.

Контекст