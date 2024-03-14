В четверг, 14 марта, большинство депутатов немецкого Бундерстага проголосовали против инициативы ХДС и ХСС.

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495 депутатов Бундестага не поддержали поставки немецкой крылатой ракеты Taurus. "За" проголосовали лишь 190 законодателей, а 5 депутатов воздержались. Стоит отметить, что в состав депутатской группы ХДС/ХСС входят 197 депутатов.

Во время дебатов лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених защищал отказ канцлера Олафа Шольца от поставок.

Переломные времена - не для политических игроков. Необходимы разум, здравомыслие и ясность. Именно этим и занимается федеральный канцлер во время обсуждений, которые он ведет как глава правительства,

– сказал политик.

Таким образом коалиция поддержала позицию канцлера Олафа Шольца, который четко высказывался против поставок уже несколько раз. Лишь в среду он подтвердил свою позицию во время выступления в парламенте.

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