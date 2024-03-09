Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что страна готова рассматривать все варианты помощи нашему государству. В то же время Лондон доверяет всем обещаниям Украины.

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Вопрос ракет

Дэвид Кэмерон отметил, что Великобритания рассматривает кольцевой обмен с Германией. К примеру, Берлин предоставляет Лондону ракеты Taurus, а тот в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Мы готовы рассматривать все варианты, чтобы достичь максимального эффекта для Украины. Но я не буду вдаваться в подробности и рассказывать нашим оппонентам, что мы имеем в виду,

– сказал Кэмерон.

В то же время министр прокомментировал и опасения Германии, что передача такого вооружения может привести к эскалации. По его словам, во избежание этого возможно установить ограничения на использование ракет Taurus.

Глава МИД Британии добавил, что Лондон доверяет обещаниям Киева, что наша страна не будет наносить удары по России западным вооружением. Он отметил, что партнеры довольны тем эффектом, которого удалось достичь с помощью поставки Украине вооружения.

Сотрудничество двух стран

Германия и Великобритания пообещали не позволить Владимиру Путину вбить клин между странами.

Я не хочу играть на руку каким-то российским нарративам о разногласиях между союзниками,

– заявил Дэвид Кэмерон на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Он заявил, что между союзниками и в НАТО существует "невероятное единство". Анналена Бербок со своей стороны сообщила, что у них, конечно, есть разные мнения, которые они будут обсуждать за закрытыми дверями.

Также глава МИД Германии прокомментировала вопрос поставки Taurus, признав, что Украине нужны боеприпасы и дальнобойные ракеты дальнего радиуса действия. Однако она добавила, что их существует множество типов. Кэмерон, свою очередь, подчеркивал, что решение за Берлином, однако несколько раз отметил, что такое оружие помогло бы Украине в ее борьбе.

Отметим! Канцлер Германии Олаф Шольц категорически против передачи Украине ракет Taurus. Ранее главным аргументом было то, что Германия не хочет стать стороной конфликта в войне. Теперь же к этим заявлениям добавились новые пункты – Шольц заявил, что его страна нуждается в контроле за использованием ракет. Это возможно только при участии немецких военных, но такой вариант для канцлера неприемлем.