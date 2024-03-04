Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность отправки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь немецких солдат. По его словам, нельзя не думать о контроле.

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Германия хочет контролировать

По словам Шольца, нельзя создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а потом не думать о том, как можно осуществлять контроль над ней.

Он отметил, что если ФРГ хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только с участием немецких солдат.

Для меня об этом не может быть и речи,

– подчеркнул Шольц.

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