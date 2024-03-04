Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность отправки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь немецких солдат. По его словам, нельзя не думать о контроле.
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Германия хочет контролировать
По словам Шольца, нельзя создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а потом не думать о том, как можно осуществлять контроль над ней.
Он отметил, что если ФРГ хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только с участием немецких солдат.
Для меня об этом не может быть и речи,
– подчеркнул Шольц.
Великобритания призывает Германию отправить в Украину ракеты Taurus
- Великобритания призвала Германию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. В то же время Лондон предлагал соглашение об обмене на ракеты Storm Shadow. Ранее, канцлер Германии выступил против передачи Украине ракет Taurus. По его словам, такой шаг может втянуть Германию в войну.
- В издании отметили, что правительство Британии в частном порядке призывает Германию предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus Киеву. Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул, что "Германия должна прекратить искать оправдания".
- Кроме этого, в издании отметили, что Великобритания предлагала решения для преодоления сопротивления Берлина по отправке ракет, включая соглашение об обмене, по которой Лондон будет поставлять Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия взамен предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия на замену.