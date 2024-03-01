Ранее, канцлер Германии выступил против передачи Украине ракет Taurus. По его словам, такой шаг может сделать Германию стороной конфликта.
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Призыв Британии к Германии о передаче ракет Taurus для Украины
В издании отметили, что правительство Британии в частном порядке призывает Германию предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus Киеву.
Высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украине крайне необходимы ее ракеты Taurus, утверждают люди, знакомые с этим вопросом,
– говорится в публикации.
Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул, что "Германия должна прекратить искать оправдания".
Кроме этого, в издании отметили, что Великобритания предлагала решения для преодоления сопротивления Берлина по отправке ракет, включая соглашение об обмене, по которой Лондон будет поставлять Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия взамен предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия на замену.
"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не на той должности и не в то время", – жестко сказал бывший министр обороны Бен Уоллес в интервью газете Evening Standard в четверг.
На этой неделе канцлер Германии в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.
В агентстве отметили, что между Лондоном и Берлином возник более широкий спор из-за упоминания Шольцом британских и французских войск, которые помогают украинцам в эксплуатации дальнобойных систем вооружений против российских объектов.
Комментарии Шольца неправильные, безответственные и являются пощечиной союзникам... Шольц должен дать Taurus и прекратить сдерживать безопасность Европы,
– заявила председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс.
Шольц отказался предоставлять ракеты Taurus Украине: коротко
- Недавно канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против предоставления Украине ракет Taurus.
- Так, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Германия не готова передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку они могут использоваться для ударов по Москве.
- Шольц добавил, что его раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией о Taurus.