Также он высказался относительно французского лидера Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом Райнгард Бютикофер заявил во время дебатов в Европарламенте, передает корреспондентка 24 канала.

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Вцепились друг другу в горло

Бютикофер ответил на призывы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить европейскую оборонную промышленность и нарастить ее мощности. Депутат заявил, что в Европе не хватает лидеров, которые бы превратили планы в действия.

Он также раскритиковал Макрона за нереалистичные заявления о введении войск НАТО в Украину и Олафа Шольца, который не хочет передавать дальнобойные ракеты Taurus.

Чувствуя, что полезное лидерство президента Байдена ослабевает, они вцепились друг другу в горло, унижая, подрывая и оскорбляя друг друга. Пока один из них является героем грандиозных заявлений без реального содержания, другой, чья партия все еще частично является партией умиротворения, скрывает свою робость за игрой с альтернативными фактами,

– заявил европейский депутат.

В то же время Бютикофер раскритиковал бездействие Италии и Испании. Впрочем, отметил, что определенное лидерство происходит от северных и восточных стран ЕС.

Евродепутат также поддержал предложение Эстонии тратить 0,25% от ВВП на оборону и призвал сформировать фалангу парламентов, чтобы ответить геополитическим вызовам.

О каких действиях Макрона и Шольца сказал евродепутат: основное