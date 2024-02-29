Напомним, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Однако, по его словам, среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.
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Макрон объяснил свое резонансное заявление
Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину является взвешенной и продуманной. Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дени, что на севере страны.
Каждое слово, которое я произношу на эту тему, является взвешенным, продуманным и взвешенным,
– подчеркнул он.
Впрочем, французский лидер отказался от "геополитических комментариев". По его мнению, олимпийская деревня это не место для подобных разговоров.
Что этому предшествовало: основное
- Президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Присутствие такой дискуссии в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- По словам представителя Елисейского дворца, французский лидер своими заявлениями о возможности размещения войск НАТО в Украине сигнализировал Владимиру Путину о решимости и желании Франции не допустить любой победы России в ее полномасштабном вторжении.
- Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 28 февраля заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину. Он отметил, что речь не идет о непосредственном участии французских военных на фронте.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины. Он отметил поддержку, которую оказывают союзники Украине с 2014 года и после полномасштабного вторжения активизировались в этом вопросе.
- Владимир Зеленский рассказал, что ранее говорил с Эммануэлем Макроном о мерах, которые помогли бы усилить украинские войска на поле боя. В частности, говорилось непосредственно о технических средствах.