Напомним, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Однако, по его словам, среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.

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Макрон объяснил свое резонансное заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину является взвешенной и продуманной. Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дени, что на севере страны.

Каждое слово, которое я произношу на эту тему, является взвешенным, продуманным и взвешенным,

– подчеркнул он.

Впрочем, французский лидер отказался от "геополитических комментариев". По его мнению, олимпийская деревня это не место для подобных разговоров.

Что этому предшествовало: основное