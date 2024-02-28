Президент Украины заявил, что ранее разговаривал с Эммануэлем Макроном относительно инициатив, которые помогли бы усилить наши войска на поле боя. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференцииии с албанским премьер-министром Эди Рамой в Тиране, информирует 24 Канал.

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Что предшествовало инициативе Макрона

Как отметил украинский лидер, у него вместе с президентом Франции состоялся важный разговор, во время которого Эммануэль Макрон выразил значительное количество конкретных инициатив по усилению обороноспособности Украины.

Сейчас Владимир Зеленский заверил, что поделиться всеми деталями он не может. Впрочем, он рассказал об обсуждении относительно артиллерийской коалиции, которая по состоянию на сейчас строится в хорошем взаимодействии с Соединенными Штатами.

Это очень конкретные вещи. И нам нужно выжить, а "выжить" для Украины это означает конкретные решения и это очень важно,

– заявил глава государства.

Он добавил, что сейчас это является основной причиной, почему обнародование подробностей невозможно. Зеленский отметил, что не может поделиться информацией о количестве артиллерии, 155-миллиметровых боеприпасов и тому подобное.

Президент также отметил, что все то, что удалось решить, все договоренности и контракты по помощи должны поступать вовремя. По его словам, это основная фундаментальная инициатива.

Вот почему, у него было много инициатив по тому, как усилить способности Украины на поле боя. Мы много говорили о разведке, дроны, совместное производство, технические вещи,

– добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что президент страны-партнера пообещал поделиться всей информацией и инициативами во время своего визита в Киев. Ранее французский руководитель анонсировал свой приезд, который состоится ориентировочно в середине марта.

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