Об этом сообщил министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Игли Хасани в соцсети Х, ранее известной как твитер. В Тирану Зеленский прибыл после своего визита в Саудовскую Аравию.
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Зеленский прибыл в Албанию с визитом с визитом
Хасани отметил, что для него большая честь приветствовать украинского лидера в албанской столице Тиране. Глава албанского МИД обнародовал фото, на котором встречал Зеленского прямо с самолета.
Зеленский прибыл в Албанию / Фото из аккаунта @IgliHasani в соцсети Х
Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против агрессии России,
– написал Хасани.
Сейчас Владимир Зеленский ничего не писал относительно своего визита в Албанию. Стоит отметить, что издание Euronews сообщало, со ссылкой на слова премьер-министр Албании Эди Рамы, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Албанию и примет участие в саммите в поддержку Украины, который состоится 28 февраля.
Зеленский побывал в Саудовской Аравии
- Владимир Зеленский 27 февраля приехал в Саудовскую Аравию. Украинский глава государства встретился с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
- Самой главной темой встречи, вопросом номер один была Формула мира. Президент сообщил, что во время встречи были обсуждены пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации.
- Также важной темой встречи стали "конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах". Президент отметил, что команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены.
- Кроме того, Зеленский обсудил с саудитами возвращение пленных и депортированных украинских лиц. Ведь Саудовская Аравия выступает лидером в посредничестве по освобождению наших граждан от рук захватчиков.
- СМИ также писали, что Владимир Зеленский планирует посетить Армению и Азербайджан. По данным журналистов, визит украинского главы в эти две страны может состояться в марте 2024 года.